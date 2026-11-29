Los comicios generales en España le dieron al Partido Popular Español (PP) la victoria con la mayoría de los escrutinios. Con el 95 % de los votos escrutados, el PP alcanza los 134 escaños.
Si se suman los 51 escaños obtenidos de sus aliados de derecha, el Vox, el partido se sitúa de momento con 185 escaños. Con este resultado, Alberto Núñez Feijóo se convertiría en el nuevo presidente de Gobierno.
Las elecciones generales de este 29 de noviembre alcanzaron un récord histórico de participación. Según datos del Ministerio del Interior, el indicador alcanzó el 78,6 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023.
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El pueblo español fue llamado a las urnas de manera anticipada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una derrota parlamentaria. La convocatoria se produjo luego de que el conjunto de medidas en torno a las condiciones de los inquilinos y el costo de los arriendos fuera rechazado por el Congreso.
Con estas, se buscaba definir si Sánchez se mantendría al frente del cargo o si, por el contrario, se iniciaría una nueva etapa con su relevo.
De esta manera, los comicios se llevaron a cabo en medio de un clima político altamente polarizado, marcado por temas como la actual crisis de vivienda que se vive en el país y la migración.
Los principales nombres que sonaban en la contienda eran el propio Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).
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Felicitaciones a Feijóo
Según informaron medios locales, el presidente Pedro Sánchez (PSOE) llamó a Alberto Núñez Feijóo (PP) para felicitarlo y reconocer su victoria en las elecciones de este domingo.
A esas felicitaciones se sumó el presidente Abelardo de la Espriella. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano destacó la victoria de la derecha española.
“Felicito a Alberto Núñez Feijóo, a mi amigo Santiago Abascal y a sus partidos, el PP y Vox, por la victoria contundente de la derecha española”, destacó.