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A cientos de miles de trabajadores en Colombia les subirá auxilio poco conocido por la discusión del salario mínimo

La definición del salario mínimo también tiene en cuenta pagos extra para los trabajadores en Colombia

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Imagen: Prensa Alcaldía Bogotá

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La discusión del salario mínimo para 2027 también tiene en cuenta una serie de auxilios en favor de los trabajadores en Colombia, más allá del auxilio de transporte que reciben algunos empleados.

De acuerdo con el cronograma, la mesa de concertación de políticas salariales comenzaría formalmente sus discusiones a finales de noviembre.

subsidio de transporte en colombia
Imagen: IDU

La discusión sobre el ajuste del pago mínimo a los trabajadores en Colombia podría extenderse durante todo diciembre y, de no haber acuerdo entre empresarios, trabajadores y Gobierno, el aumento se establecería mediante decreto del presidente Abelardo de la Espriella.

En el marco de la discusión, también se ajustará el auxilio de conectividad, que reciben los trabajadores con cierto nivel salarial que cumplen sus funciones desde casa.

Los trabajadores en Colombia a quienes les aplica un importante auxilio salarial

La normativa vigente señala que este auxilio está dirigido a los trabajadores particulares y servidores públicos que laboran bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.

Este auxilio se entrega a los empleados cuyos ingresos sean de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de $3,5 millones.

La norma también aclara que, para los trabajadores en Colombia, este pago no es acumulable con el auxilio de transporte tradicional. Además, excluye a quienes ganen por encima de ese tope o laboren de manera presencial.

trabajadores en colombia
Foto: Ministerio de Trabajo.

Recomendado: Gobierno De La Espriella definió qué pasará con salario mínimo de $2 millones

Las cifras oficiales indican que entre 100.000 y 200.000 colombianos con vínculo laboral desarrollan su trabajo de manera remota y, además, reciben salarios inferiores a $3,5 millones mensuales.

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