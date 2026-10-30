El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó la ley de rescate fiscal en la Secretaría de la Cámara de Representantes. El proyecto tendrá que surtir su trámite en el Congreso antes de ser aprobado. La firma Serrano Martínez CMA explicó que, en el caso de las personas naturales, los mayores impactos estarán en el impuesto al valor agregado (IVA) y también en el impuesto sobre la renta.
Para las personas naturales habría impactos por la reestructuración que se pretende hacer del IVA a productos de la canasta familiar, como el café. Sin embargo, dejando de lado este punto, otro de los efectos que tendría la iniciativa sobre esta población se concentra particularmente en el pago de un mayor impuesto sobre la renta.
Según explicó Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA, el cambio en el impuesto de renta estaría relacionado con una disminución del umbral para que más personas naturales tengan que presentar la declaración y pagar este tributo.
Lo anterior quiere decir que, actualmente, las personas obligadas a declarar renta son aquellas que tienen ingresos de 1.340 unidades de valor tributario (UVT), es decir, cerca de $70 millones anuales. Con la iniciativa, más personas naturales, particularmente de ingresos medios y altos, quedarían sujetas al pago de este impuesto.
“Hoy en día existe la obligación de pagar impuestos sobre la renta para personas que tienen unos ingresos determinados. Ese valor de ingresos se disminuye y por esa vía se disminuyen los rangos. Es decir, más personas naturales van a pagar impuesto sobre la renta y, a medida que incrementan los ingresos, más rápido se pasa de una tarifa a la otra. Quienes tengan mayores ingresos tienen mayor riesgo de terminar pagando una tarifa de hasta 39 %”, expresó Correa.
Impuesto de renta para personas jurídicas
Serrano Martínez CMA dijo que este proyecto modificaría la tarifa general del impuesto de renta para las empresas, que actualmente está en 35%, y la disminuiría progresivamente a 33 % para 2027 y 31 % a partir de 2028. Lo anterior quiere decir que el Gobierno espera tener un menor recaudo por este concepto.
“Sin embargo, se mantiene la sobretasa para las entidades e instituciones financieras, entidades aseguradoras, comisionistas de bolsa, etcétera, de cinco puntos porcentuales. Esto significaría que las entidades del sector financiero que se listan en la norma tendrían una tarifa del impuesto sobre la renta de 38 % en 2027 y una tarifa de 36 % para 2028, 2029 y 2030”, expresó.
Otro de los mecanismos que tendría impacto es la creación del RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial). Lo que se pretende es entregar beneficios tributarios a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen inversiones en sectores como infraestructura, recursos naturales, energía, industria, economía industrial, agroindustria, servicios y turismo.
Sin embargo, este mecanismo exige volúmenes mínimos de inversión y plazos de ejecución. En caso de cumplir con dichos requerimientos, los beneficiarios tendrían una tarifa del impuesto sobre la renta reducida al 20 % por un periodo de hasta 16 años.
De otro lado, María Alejandra Buitrago, abogada tributarista, manifestó que el aporte a la política fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda, de 2,39 % del PIB en 2027 y 4,73 % en 2030, vendría del ahorro estatal, pero también de un mayor recaudo de impuestos.
En resumen, las medidas se concentran en la exoneración de aportes patronales, el impuesto al consumo de tabaco y licores, el aumento en las cotizaciones de salud y la reducción de la base para que más personas naturales en Colombia entren a tributar.
“Los hogares de menores ingresos podrían ser los beneficiarios principales a través de EfectIVA. Este mecanismo devolvería la totalidad del IVA a 18,9 millones de personas y hasta 50 % a otros 16,3 millones. Según el Gobierno, 10 % de mayores ingresos asumiría 97 % del esfuerzo tributario de los hogares, con una reducción de 3,6 % de su ingreso, mientras 68 % de menores ingresos vería un aumento promedio de 4,7 %. Ese resultado depende de que la devolución opere de forma efectiva y oportuna. Si falla, la ampliación de la base del IVA tendría un efecto regresivo”, expresó.
Por su parte, Diego Montañez, economista de Dapper, señaló que la reducción de la tarifa general del impuesto de renta, de 35 % a 33 % en 2027 y a 31% en 2028, suena favorable. Sin embargo, indicó que también se modificarían las exoneraciones de aportes y habría cambios en algunos impuestos al consumo.
“Una cosa es pagar menos renta y otra cosa es que realmente disminuyan los costos de operar una empresa. Eso dependerá del sector”, dijo.
Pablo Mendoza, socio de Pinzón-Mendoza, manifestó que: “un asalariado empezaría a pagar con ingresos cercanos a $5,5 millones mensuales, frente a $9 millones ahora. También se recortan beneficios. En cambio, el impuesto al patrimonio se alivia dado que solo aplicaría a patrimonios de más de $5.000 millones”.
Finalmente, el recaudo estimado por concepto del impuesto de renta a personas naturales sería de $2,73 billones. Por otro lado, se eliminaría la deducción de 72 UVT por dependiente económico, medida con la que se liberarían $1,61 billones para las finanzas públicas.