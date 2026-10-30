J.D. Vance visitaría Colombia en noviembre junto a otros funcionarios del Gobierno Trump

El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, tiene previsto visitar Colombia en las próximas semanas. Según se ha dado a conocer, el funcionario arribará al país entre el 20 y 21 de noviembre para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con información compartida por ‘Blu Radio’, aunque los gobiernos de ambos países no han confirmado de manera oficial el encuentro, ya se están barajando algunos escenarios. Entre los destinos contemplados se encuentran Cartagena, Medellín y Barranquilla.
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Además de Vance, también se proyecta la llegada de otros dos visitantes de la administración Trump en noviembre para discutir temas de interés: el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de EE. UU., y Pete Hegseth, secretario de Guerra.
Cabe recordar que a principios de septiembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Colombia y se reunió en Barranquilla con el presidente De la Espriella y el canciller Omar Bula. Según explicó la Presidencia, este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación entre ambas naciones.