Atención | FED mantiene tasas de interés en EE. UU. en línea con lo esperado por el mercado

La FED anunció este miércoles que mantiene inalteradas sus tasas de interés en el rango de 3,75 % – 4 %. La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se dio tras el aumento de 25 puntos básicos adoptado en su reunión de septiembre.
De acuerdo con CNBC, los funcionarios de la FED llegaron a esta reunión en medio de un debate clave sobre lo que el banco debe hacer para enfrentar la inflación, que no muestra señales inmediatas de desaceleración.
La decisión de la Reserva Federal estuvo en línea con lo esperado por los mercados, los cuales, ahora, centrarán su atención en las declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la FED, en busca de pistas sobre las futuras decisiones de política monetaria.
«La decisión ya estaba prácticamente descontada, por lo que ahora la atención estará principalmente en el tono del comunicado y en las declaraciones de la Fed, buscando señales sobre la posibilidad de una nueva subida de tasas antes de finalizar el año«, señaló un análisis de JP Tactical Trading.
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