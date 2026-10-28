Patria Day 2026: la inversión como motor de desarrollo y oportunidades para Colombia

Patria es un gestor global de activos alternativos con más de tres décadas de trayectoria en América Latina y más de US$62.000 millones invertidos a nivel global. Su actividad se concentra en cuatro verticales de negocio: infraestructura, capital privado, inmobiliario y crédito. En Colombia, realizará una nueva edición del Patria Day, el evento más importante de la firma, que se lleva a cabo anualmente en cada uno de los países donde tiene presencia. Este encuentro reúne a inversionistas, clientes, aliados y actores relevantes del ecosistema financiero y empresarial para compartir perspectivas sobre el entorno económico, las tendencias de inversión, la evolución de los mercados y las oportunidades de desarrollo a largo plazo.
Bajo el concepto Espíritu emprendedor: invertimos, construimos, transformamos, el Patria Day Colombia 2026 propiciará conversaciones de alto nivel sobre los factores que orientan las decisiones de inversión y las perspectivas de crecimiento del país. La agenda combinará la visión de Patria con la experiencia y las perspectivas de inversionistas y líderes empresariales.
Foto: Patria Day 2025/Patria
Una agenda para compartir perspectivas
La programación incluirá un análisis del contexto económico y las perspectivas de inversión, a cargo de Alejandro Salazar, así como el panel Colombia: la visión de quienes invierten en ella, moderado por Paola García, directora ejecutiva de ColCapital. Este espacio contará con representantes de Skandia, Sapiens Capital e IFC, integrante del World Bank Group, quienes compartirán sus perspectivas sobre el entorno de inversión en Colombia y las oportunidades para impulsar proyectos de largo plazo.
Asimismo, Emprender es Atreverse reunirá a Rigoberto Urán, deportista y empresario, y Alfonso Duval, Head of Clients & Capital Formation de Patria para la región andina. A partir de sus experiencias en los ámbitos deportivo y empresarial, conversarán sobre resiliencia, liderazgo y toma de decisiones frente a los desafíos y la incertidumbre.
“Patria Day es un espacio para reunir a quienes hacen parte del ecosistema de inversión, compartir experiencias y abrir conversaciones sobre los temas que están transformando los mercados. Estos encuentros nos permiten escuchar distintas perspectivas, fortalecer las relaciones con nuestros aliados y generar un diálogo constructivo sobre el papel de la inversión en el desarrollo empresarial y económico del país”, señaló James Loveday, CEO de Patria Asset Management.
Foto: Patria Day 2025
Con el Patria Day Colombia 2026, Patria busca fortalecer las relaciones con los actores del ecosistema financiero y empresarial, compartir perspectivas sobre las tendencias de inversión y propiciar conversaciones sobre las oportunidades que pueden contribuir al desarrollo de Colombia a largo plazo.
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