Dólar en Colombia amplía ganancias y cierra en $3.163: mercado recibe decisión de la FED y alza de precios del petróleo

El dólar en Colombia mantuvo su senda alcista este miércoles y finalizó la sesión en $3.163,05 en el mercado spot. Con este resultado, la divisa estadounidense avanzó $15,65 frente al cierre de $3.147,40 registrado en la jornada de ayer.
Durante la sesión, la moneda inició las negociaciones con un precio de $3.145,00, nivel que coincidió con el mínimo intradiario. A lo largo de la jornada, la moneda marcó un máximo de $3.172,90 —levemente por encima del techo de $3.172,00 observado el martes— y cerró con un precio promedio ponderado de $3.162,88.
En total, se negociaron US$1.051 millones a través de 1.463 transacciones en el sistema.
FED mantiene tasas estables y advierte que la inflación sigue elevada
La jornada estuvo determinada por el pronunciamiento del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la FED, que decidió mantener sus tasas de interés de referencia estables en el rango de 3,75 % a 4,00 %.
En su comunicado de política monetaria, la FED reiteró que la inflación «sigue elevada». Asimismo, el banco central estadounidense agregó que «la acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la postura de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación a la meta del 2 % del Comité».
De otro lado, el comportamiento de los mercados financieros y energéticos también estuvo marcado por el repunte en las cotizaciones de las materias primas, impulsadas por un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz.
Al término de las operaciones, el barril de petróleo WTI en Estados Unidos subió más de 3 % y se situó en US$103, mientras que la referencia global Brent del Mar del Norte avanzó 2,15 % hasta cotizarse en los US$111 por barril.
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