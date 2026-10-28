Atención | Congreso aprueba artículos de reforma pensional que fueron devueltos por Corte Constitucional

La Cámara de Representantes se reunió para debatir las proposiciones pendientes para subsanar los vicios de trámite identificados por la Corte Constitucional en la aprobación de la reforma pensional. El alto tribunal avaló la mayor parte de la iniciativa, pero ordenó tramitar cambios que quedaron sin discusión.
Los nueve artículos que debían subsanarse fueron sometidos nuevamente a votación en el Congreso. Con este trámite, el Legislativo cumplió con la tarea de corregir el procedimiento, por lo que ahora la Corte Constitucional deberá determinar si la subsanación se hizo de manera adecuada. Si la Corte avala el trámite, el nuevo sistema pensional entraría en vigor el 1 de abril, aunque la fecha podría aplazarse si el alto tribunal autoriza una ampliación del plazo.
EN VIVO: Debate de la reforma pensional
- La representante María Fernanda Carrascal pidió lectura a la Secretaría de la Cámara sobre la tarea que le pidió la Corte Constitucional para dar por cerrado el debate.
- Se discute el trato diferencial para comunidades étnicas: el representante Víctor Manuel Salcedo cuestionó el artículo 93 por considerar que no es fiscalmente responsable y recordó que se incorporó en el Senado a última hora. Esta iniciativa fue retirada.
- El partido Cambio Radical anunció que se retiraba de la discusión.
- La Cámara de Representantes también votó la proposición del artículo 31 que buscaba eliminar la reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo nacido vivo o adoptivo, hasta un máximo de tres hijos (para un total de hasta 150 semanas menos) La iniciativa del representante Víctor Salcedo fue rechazado con 91 votos, frente a 14 votos por el no. Esto permitiría que algunas mujeres se pensionen con 850 semanas en 2036.
- Comisiones de los fondos privados: la Cámara rechazó modificar el esquema de comisiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La votación fue de 100 representantes en contra y ocho a favor de la proposición que buscaba eliminar una comisión del 0,7 % sobre los activos administrados.
El órgano de control negó una propuesta de la congresista Jennifer Pedraza, con la cual se buscaba eliminar las comisiones de los fondos de pensiones sobre los activos que ya son administrados y que seguirán administrando tras la entrada en vigor de la reforma pensional.
De acuerdo con datos de Asofondos, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) cuentan hoy en día con un ‘stock’ de cientos de billones de pesos, que deberá seguir siendo gestionado a futuro y que permitirá su supervivencia como empresas, sobre todo porque la reforma reducirá los flujos de cotización en casi su totalidad.
«Con el nuevo sistema, los flujos de estas cotizaciones se reducen en un 90 %, lo que haría de inmediato inviables a las AFP en su labor esencial de administrar el ahorro pensional. Por esta razón, era imprescindible pasar de un sistema de comisiones, basado en flujos, a uno de activos bajo administración (saldo o stock)», dijo en su momento el gremio.
Y explicó que este nuevo sistema de cobros de comisiones por saldos administrados ya existe en otros países donde las remuneraciones son mayores a la reforma pensional aprobada. México inició con una comisión del 1,89 %, República Dominicana con el 1,2 % y Perú con un esquema de transición tiene hoy comisión del 1.07 % sobre saldos administrados.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció tras esta decisión de la Cámara: «Respetamos y valoramos la discusión que dio la Cámara de Representantes para cerrar este trámite (…). Ahora debemos esperar la validación de la Corte Constitucional».
También señaló que «esta decisión nos da certeza todos, en especialmente a los afiliados», al tiempo que afirmó que las comisiones para los fondos garantizan la sostenibilidad del sistema: «Sin ella es poco probable garantizar el seguimiento en el corto plazo la prestación de los servicios de las administradoras». En Colombia, el nuevo sistema quedó con unas comisiones para los fondos de pensiones de hasta 0,7 % anual sobre los activos bajo administración.
Cabe recordar que el jueves 29 de octubre vence el plazo para las correcciones por parte de la Cámara de Representantes. La mesa directiva de la Cámara solicitó 30 días adicionales a la Corte Constitucional, pero aún no recibe respuesta.