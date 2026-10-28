Registraduría definió fecha para las elecciones territoriales en Colombia 2027

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió el calendario para las elecciones territoriales de 2027, en las que los colombianos elegirán a sus autoridades locales. De acuerdo con la Resolución 12338 del 20 de octubre de 2026, firmada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, la jornada de votación se llevará a cabo el domingo 31 de octubre de ese año.
Durante los comicios se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o integrantes de las juntas administradoras locales.
El cronograma electoral comenzó el 31 de octubre de 2026, fecha establecida para abrir el registro de los comités promotores de candidaturas respaldadas por firmas y dar inicio a la recolección de apoyos ciudadanos. Ese mismo día se habilitó la inscripción de ciudadanos que requieran cambiar su puesto de votación por motivos de traslado de domicilio o residencia.
Uno de los plazos establecidos en la resolución es el 30 de junio de 2027, fecha límite para registrar los comités inscriptores. Por su parte, la inscripción de candidatos y listas comenzará cuatro meses antes de las elecciones y finalizará el 31 de julio de 2027. En esa misma fecha terminará el periodo para recolectar firmas de respaldo a las candidaturas promovidas por grupos significativos de ciudadanos.
En cuanto a la propaganda electoral, el calendario fija el 31 de julio como fecha de inicio de la publicidad en el espacio público, mientras que el 5 de agosto comenzará la difusión de propaganda a través de los medios de comunicación. Un día después, el 6 de agosto, vencerá el plazo para modificar las candidaturas por renuncia o falta de aceptación.
El cronograma también incluye la publicación de las listas de candidatos inscritos, la postulación de testigos electorales y la designación de los jurados de votación. El sorteo y la publicación de las listas de jurados deberán efectuarse, a más tardar, el 16 de octubre de 2027.
¿Cómo se desarrollará la jornada de elecciones territoriales?
La votación se realizará el domingo 31 de octubre de 2027. Según el calendario de la Registraduría, los escrutinios distritales, municipales y auxiliares comenzarán a las 4:00 p. m., una vez finalice la jornada electoral, y se extenderán hasta la medianoche.
Las etapas siguientes continuarán el 1 y el 2 de noviembre, fechas previstas para el desarrollo de los escrutinios generales, conforme a los plazos definidos en el calendario electoral.