Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) dio inicio este miércoles a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la cual se buscarán cambiar los estatutos de la compañía, así como elegir a la Junta Directiva que completará el periodo 2026 – 2028.
De acuerdo con los datos publicados por la empresa antes de la reunión, entre las modificaciones que se busca realizar incluye una novedad en la elección del presidente de la empresa.
Así las cosas, si los accionistas lo aprueban, este proceso será planeado y gestionado por la Junta Directiva, tal y como ocurre hoy. Sin embargo, lo que cambiaría sería que los directivos podrán apoyarse en el Comité de Talento y contratar una firma cazatalentos, pero esto ya no será de carácter obligatorio.
De otro lado, los titulares de la compañía elegirán la nueva Junta de la compañía para los próximos dos años, para lo cual quedó establecida la siguiente plancha: