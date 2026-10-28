Colombia tiene reservas de carbón cercanas a 4.500 millones de toneladas; Gobierno respaldará nuevos proyectos

En el marco del Congreso de la Federación Nacional de Carbón (Fenalcarbón), del cual Valora Analitik es ‘media partner’, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, señaló que las reservas de carbón de Colombia se sitúan en cerca de 4.500 millones de toneladas.
Asimismo, afirmó que el país es minero y que el mercado internacional continúa demandando este mineral. Según indicó, en 2025 la demanda alcanzó niveles récord y estas tendencias se mantendrían hacia finales de la década. Agregó que las oportunidades para el carbón colombiano podrían encontrarse particularmente en Asia.
“Vamos a acompañar esas inversiones que pueden venir, garantizando también que tengan sostenibilidad y la mejor tecnología. Queremos contribuir a que esta minería sea formal, porque no es posible que haya accidentes. Las noticias sobre accidentes en el sector minero [nos recuerdan] por qué la minería formal y segura es demasiado importante”, dijo en la apertura del evento.
La funcionaria aseguró que el sector necesita reactivar la industria del carbón, particularmente en una coyuntura en la que el sistema eléctrico necesita este combustible y el fenómeno de El Niño exige una mayor operación de las plantas térmicas para respaldar el suministro de energía.
“La transición energética es importante. Migrar a fuentes limpias es importante, pero también lo es la confiabilidad y disponer de estas fuentes, que nos dan tranquilidad. Colombia no tiene problemas de carbón, lo que tiene es una producción que cayó. Las cuentas que hemos hecho es que estamos 25 % por debajo de 90 millones de toneladas que el país llegó a producir”, expresó Arboleda.
En cuanto al fenómeno de El Niño, dijo que este evento climático no es nuevo y que, de cara al futuro, Colombia debe contar con una matriz energética diversificada, que incluya fuentes como el agua, el carbón y el gas. Incluso, señaló que se avanzará en el desarrollo de la energía nuclear.
Para la ministra del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, se deben establecer mecanismos que brinden estabilidad jurídica y eviten que futuros gobiernos cambien las reglas de juego, con el fin de ofrecer garantías a los inversionistas. Por otro lado, enfatizó en la necesidad de fortalecer la seguridad en los territorios para garantizar las operaciones de las compañías.
“Podemos hacer una minería responsable. Mucha gente no sabe para qué sirve el carbón, pero este funciona para la transición. Mientras nosotros hagamos una minería responsable, que sea amable con el medio ambiente, vamos a comunicar eso. Nos vamos de retórica, sino de hechos y datos. Pues mientras yo esté aquí vamos a diversificar las fuentes en las regalías”, enfatizó.
Otro de los datos que agregó sobre los aportes del carbón al sistema eléctrico fue que, en 2024, en este energético casi que se triplicó la generación diaria para respaldar el sistema, ya que, durante el fenómeno de El Niño y ola de calor aumentaron la necesidad de este combustible para alimentar las plantas térmicas y garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios.
Por otro lado, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, manifestó que el sector ha perdido competitividad, agregando que la producción pasó de cerca de 68 millones de toneladas en 2022 a alrededor de 51 millones de toneladas en 2025. Agregó que las exportaciones de carbón y coque cayeron de US$12.000 millones en 2022 a menos de US$5.000 millones en 2025.
“Los volúmenes de carbones y coque movilizados desde el interior hacia los puertos han caído de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones de toneladas en 2025 y con datos a agosto, es posible que este año (2026) cerremos por debajo de siete millones de toneladas, lo que significa haber pasado de cerca de 250.000 viajes de camión al año, a una cifra cercana a 200.000 viajes para el cierre de 2026”, manifestó Cante.
Para él, esto quiere decir 50.000 viajes menos, lo que se traduce en menor carga de compensación, más fletes vacíos, mayores costos de transporte de bienes importados, tales como la comida para animales y fertilizantes, que a su vez tiene impacto en más inflación.
“Por cada $100 que baja la tasa de cambio, los productores de carbón colombiano dejan de percibir $450.000 millones. Los costos de producción, comercialización y exportación, por su parte, iniciaron una carrera ascendente, liderada por el incremento de los fletes terrestres, que en los últimos años aumentaron cerca de 60 % en las principales rutas desde el interior del país hacia los puertos. Al mismo tiempo, la logística portuaria se estrechó con el cierre del Muelle 13”, expresó luego.
Cante recalcó que espera avanzar con el Gobierno en materia de competitividad, producción, exportaciones y seguridad jurídica. Asimismo, señaló que se debe incentivar la diversificación productiva en las regiones con potencial para la explotación de carbón.
Nuevamente, subrayó que, gracias al carbón, el país no se apagó en 2024 y que la industria hará todo lo posible para evitar que ocurra lo mismo en 2026 y 2027. Sus declaraciones se dieron en medio de una coyuntura en la que Colombia tendría que importar más de 30 % del gas que consume.
Por su parte, Juan Manuel Sánchez, presidente de la Junta Directiva del gremio, dijo que en los últimos años el sector enfrentó un contexto adverso que afectó su competitividad y la confianza inversionista.
“Como nunca antes, un gobierno pretendió acabar con la economía. Entre 2022 y 2026 se establecieron más de 150 normas, decretos, leyes y nuevos impuestos que impactaron (al sector). La inversión prácticamente desapareció y los aportes del sector a la nación pasaron de cerca de $15 billones en 2022 a solo $3,5 billones en 2025”, dijo.
Sánchez señaló que, en el contexto internacional, se requiere una matriz energética diversificada. En ese sentido, indicó que las proyecciones apuntan a que la demanda mundial de carbón superará los 8.000 millones de toneladas en 2026. Agregó que Colombia cuenta con carbón térmico y metalúrgico, coque y experiencia en la extracción y producción de estos minerales.
Asimismo, mencionó que un proyecto de central térmica en el Cesar podría representar inversiones cercanas a los US$150 millones. Por ello, sostuvo que el desarrollo de esta industria depende no solo de atraer nuevas inversiones, sino también de contar con un entorno que fomente la inversión privada.
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“No es simplemente cuánto carbón tenemos, sino qué decisión tomará Colombia frente a este recurso y cómo podemos aprovecharlo en beneficio de todo el país. Esta conversación está en marcha con el nuevo gobierno, con el Congreso y con la sociedad. Debe ser un diálogo basado en hechos y no en ideología, basado en oportunidades y no en restricciones”, concluyó.
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