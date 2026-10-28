Ticketmaster registró su mayor operación en Colombia con el festival EDC Medellín

El Electric Daisy Carnival (EDC) no solo conquistó a la capital de Antioquia. El festival de música realizado a mediados de octubre también se consolido como la operación más grande de la plataformaTicketmaster desde su llegada a Colombia.
El evento registró la salida a venta más rápida de cualquier festival operado por la compañía en el país. De acuerdo con cifras de la compañía, su primer día superó en más del doble las cifras habituales, y más de la mitad de las compras se concentraron en tan solo una semana.
Además, el festival se consolidó como un imán para el turismo global, atrayendo a fanáticos de 57 países diferentes, liderados por mercados como Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Panamá, quienes sumaron más de 23.000 accesos al evento.
Francisco Mendoza, gerente de festivales de Páramo Presenta, destacó que Colombia ya ha demostrado su experiencia en la producción de festivales, pero EDC se transformó en un hito para la industria al ir un paso más allá.
“Para nosotros es un orgullo que Medellín y el país demuestran que están listos para producciones de gran escala y complejidad, al nivel de los mercados más desarrollados del entretenimiento en vivo”, añadió.
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Un reto logístico
Para evitar filas y descongestionar el ingreso en la ciudad, Ticketmaster activó la Zona Pickup en Medellín, donde se entregaron más de 20.000 entradas físicas, y envió manillas directamente a los hogares de los asistentes en 191 municipios de 25 departamentos, conectando con fans de todo el territorio nacional.
El día del festival, esa preparación se tradujo en una mayor fluidez durante el ingreso de los fans. Durante los momentos de mayor afluencia, como el sábado 10 de octubre entre 6:00 y 6:30 p.m., cuando ingresaron más de 3.000 personas en solo 15 minutos, operaron hasta 50 puntos de validación en simultáneo, logrando validar la entrada de cada asistente en un tiempo promedio de solo siete segundos.
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