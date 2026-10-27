Cecilia Durán será la presidenta (e) de Almaviva por renuncia de Camilo Cortés Duarte

Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. anunció la renuncia de Camilo Cortés Duarte, quien se desempeñaba como presidente encargado de la organización.
De acuerdo con la información divulgada por la compañía, mientras se adelanta el proceso de selección y contratación para ocupar el cargo, Amanda Cecilia Durán Casas, actual vicepresidenta financiera, asumirá la presidencia en calidad de encargada.
La empresa no informó detalles adicionales sobre los motivos de la salida de Cortés Duarte ni sobre los plazos para la designación de un presidente en propiedad.
¿Qué hace Almaviva?
Almaviva es una empresa colombiana especializada en logística integral, almacenamiento, distribución y servicios de comercio exterior. Según su página corporativa, cuenta con más de 85 años de experiencia y presencia en 26 ciudades del país, con infraestructura que incluye 33 centros de distribución, dos zonas francas y 14 depósitos habilitados de aduana.
La compañía es filial del Banco de Bogotá y hace parte de su conglomerado financiero. De acuerdo con la composición accionaria publicada para 2026, el Banco de Bogotá tiene una participación de 94,93 % en Almaviva, mientras que la Fundación Banco de Bogotá posee 4,19 %.
Almaviva ofrece soluciones para las operaciones de almacenamiento, transporte, distribución y gestión aduanera de empresas de diferentes sectores económicos, con el objetivo de apoyar sus procesos de producción y comercialización.