Esta empresa colombiana pasó de vender $600 millones a mover $20.000 millones y ahora va por México

El mercado colombiano de alimentos y bienestar está abriendo espacio para marcas que buscan pasar de los canales digitales y las tiendas especializadas a los supermercados y las grandes cadenas comerciales. En ese escenario, una empresa nacional logró dar un salto en menos de 18 meses: pasó de ventas cercanas a $600 millones a un ritmo de negocio de alrededor de $20.000 millones y ahora prepara su entrada a México.
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Se trata de NewWealth, una marca colombiana de alimentos funcionales que amplió su presencia hasta cerca de 1.000 puntos de venta en el país, según cifras de la compañía. Su crecimiento refleja una de las apuestas que enfrentan las empresas de consumo: convertir un producto que encuentra sus primeros compradores en un negocio capaz de sostener ventas recurrentes y llegar a nuevos mercados.
La expansión también ocurre en un momento en el que el comercio minorista colombiano registra avances y los consumidores prestan más atención a los ingredientes, la funcionalidad y la transparencia de los productos que compran. Para las marcas, esto implica competir no solo por visibilidad en las tiendas, sino también por lograr que las personas vuelvan a elegir sus productos.
¿Cómo pasó esta empresa colombiana de $600 millones a $20.000 millones?
NewWealth fue fundada hace cerca de seis años por Daniela Muñoz, quien desarrolló inicialmente la marca alrededor de productos funcionales para el consumo cotidiano. Durante su primera etapa, la empresa se concentró en el desarrollo de producto y el comercio electrónico.
El siguiente paso llegó con la entrada de los hermanos Sebastián y Esteban Hernández Dugand como socios, a través de Purpose, un venture builder que identifica, construye e invierte en marcas de consumo. Su participación se complementó con la infraestructura comercial y de distribución de Superfüds, una plataforma que conecta marcas emergentes con grandes minoristas.
La combinación de estas capacidades permitió acelerar la expansión comercial de NewWealth. En menos de 18 meses, la marca pasó de registrar ventas cercanas a $600 millones a alcanzar un ritmo de negocio próximo a $20.000 millones, de acuerdo con los datos suministrados por la empresa.
La expansión también se refleja en su llegada a cerca de 1.000 puntos de venta en Colombia, un avance que le permite acercarse a consumidores que compran en establecimientos físicos y no únicamente a través de internet.
Para Daniela Muñoz, fundadora y CEO de NewWealth, ampliar la distribución es apenas una parte del desafío. Una marca puede conseguir espacio en los comercios, pero eso no significa que haya construido una demanda que se mantenga en el tiempo.
“Hoy una marca puede conseguir distribución mucho más rápido, pero eso no significa que haya construido demanda. En esta categoría, el verdadero punto de inflexión ocurre cuando el consumidor prueba el producto y decide incorporarlo a su rutina. Ahí es donde formulación, sabor y experiencia terminan definiendo si una marca rota o simplemente ocupa espacio en la góndola”, explica Muñoz.
En el caso de los alimentos funcionales, la experiencia del consumidor tiene un papel central. La formulación, el sabor y la textura deben responder a las expectativas de quienes compran el producto y buscan incorporarlo a sus hábitos cotidianos.
Por eso, el crecimiento comercial no depende exclusivamente de sumar establecimientos. También exige mantener una propuesta consistente y conseguir que los compradores encuentren razones para regresar.
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El avance de NewWealth coincide con el dinamismo de las ventas minoristas en Colombia. Según la Encuesta Mensual de Comercio del DANE, las ventas reales del sector crecieron 5,3 % anual en julio de 2026.
A ese comportamiento se suma una tendencia identificada por NielsenIQ: los consumidores interesados en bienestar están tomando decisiones de compra más deliberadas y prestan mayor atención a aspectos como los ingredientes, la funcionalidad y la transparencia de los productos.
Estas condiciones amplían las oportunidades para las marcas de alimentos funcionales, aunque también elevan las exigencias para competir. Los consumidores deben encontrar un producto que responda a sus expectativas, mientras que las empresas necesitan sostener la demanda y administrar su crecimiento.
Purpose y Superfüds: el modelo detrás de la expansión de NewWealth
El crecimiento de NewWealth se apoya en dos capacidades complementarias. Purpose participa en la construcción estratégica y el desarrollo de la marca, mientras que Superfüds aporta acceso al comercio minorista, distribución y ejecución comercial.
Según la información de la compañía, la red de Superfüds cubre actualmente más de 4.500 puntos de venta para distintas marcas. Esa infraestructura constituye una plataforma sobre la cual NewWealth prepara nuevos lanzamientos y avanza en su plan de expansión internacional.
El caso reúne así el desarrollo de producto y marca con una red comercial que facilita el acceso a establecimientos de mayor alcance. Para una empresa que busca crecer, esta combinación puede ayudar a acelerar su llegada a nuevos canales, aunque los resultados dependerán de la respuesta de los consumidores y de la capacidad de mantener la operación.
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Después de ampliar su presencia en Colombia, NewWealth prepara su entrada a México. La llegada a otro país supondrá un nuevo desafío: adaptar la operación a un mercado distinto y construir demanda más allá de la distribución inicial. La experiencia en Colombia puede servir como punto de partida, pero la expansión internacional requerirá validar la respuesta de los consumidores y sostener la comercialización.