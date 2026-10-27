Jaime Bermúdez retira su candidatura para ser nuevo presidente de la ANDI; Junta definiría finalistas esta semana

El excanciller Jaime Bermúdez declinó su postulación en la carrera para elegir al nuevo presidente de la ANDI, luego de la renuncia presentada por Bruce Mac Master ante la Junta de Dirección General.
Con este retiro voluntario, el máximo órgano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia alista para esta misma semana la definición de los finalistas en el proceso, el cual se viene desarrollando con acompañamiento de una firma cazatalentos.
De hecho, Valora Analitik pudo establecer que, en una reunión de este jueves, 29 de octubre, un comité conformado por la Mesa Directiva con las seccionales de la ANDI definirá una lista corta que llegará a la última etapa del proceso y, posteriormente, se elegirá al nuevo dirigente en un encuentro del 10 de noviembre.
El relevo en el principal gremio económico del país se da tras la salida de Mac Master el pasado 5 de octubre, luego de casi 13 años de gestión, en medio de discrepancias con el Ejecutivo sobre las relaciones entre empresarios y miembros del Gobierno.
Ante este escenario, la cúpula corporativa busca un perfil con alta capacidad de interlocución política y técnica frente a la agenda económica del Gobierno Nacional.
Los cuatro candidatos para ser nuevo presidente de la ANDI
Con la salida de Bermúdez, la baraja de opcionados se reduce a cuatro nombres con amplia trayectoria técnica y gremial. Entre ellos destaca Luz Stella Murgas, actual presidenta ejecutiva de Naturgas, con más de 15 años de recorrido en el sector minero-energético y tributario.
En la puja también se mantiene Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y ex zar anticorrupción, junto a Carlos Andrés De Hart Pinto, exviceministro de Desarrollo Empresarial y directivo del sector agroindustrial en Promipalma y Promisión S.A.
El cuarto aspirante es Nicolás Uribe Rueda, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Federación Mundial de Cámaras, quien cuenta con experiencia en el Congreso y en asesoría corporativa. Nombres que sonaron en etapas tempranas como María Paula Correa, Antonio Celia y María Claudia Lacouture no continuaron en la puja.
—