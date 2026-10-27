La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) dio a conocer avances sobre el proceso del reemplazo de Bruce Mac Master en la Presidencia de la agremiación, al tiempo que explicó por qué se ha dilatado la elección.
Según la organización, se viene adelantando con normalidad la selección bajo un trámite riguroso de evaluación de perfiles, “con total transparencia y respeto por las instancias que lo rigen”.
Así mismo, ha dejado en claro la ANDI que la culminación del proceso debe responder, con independencia, a las necesidades institucionales e intereses del empresariado.
“Una vez se hayan hecho las deliberaciones correspondientes se comunicará la decisión a través de los canales oficiales”, dijo la agremiación en un comunicado emitido la noche de este lunes.
Los nombres que suenan para la Presidencia de la ANDI
En el marco del proceso se han revelado algunos nombres que toman fuerza para llegar al gremio, entre estos se encuentran: el excanciller Jaime Bermúdez, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas; Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería; Nicolás Uribe, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y exvicepresidente de la ANDI; y Carlos De Hart, empresario y exviceministro.
La agremiación dijo también que seguirá actuando “con independencia, rigor técnico y visión de largo plazo, orientada por los intereses legítimos del empresariado colombiano y por su compromiso con el desarrollo económico y social del país”.
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Finalmente, la junta de la ANDI reiteró su agradecimiento al trabajo desarrollado por Mac Master tras casi 13 años en la cabeza del gremio, y apuntó a que mantiene una fortaleza que “nos permite afrontar los momentos de transición con responsabilidad, serenidad y confianza en el futuro”.