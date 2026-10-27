De la Espriella anuncia reactivación de importante subsidio en Colombia: Beneficiará a casi 3 millones de personas

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer una serie de medidas sobre la entrega de un importante subsidio en Colombia para las poblaciones más vulnerables del país, en medio de fuertes presiones fiscales para el Gobierno.
De acuerdo con el mandatario, a pesar de las dificultades con el presupuesto público, existen algunas transferencias que deben seguir otorgándose mientras se estudian los mecanismos para su incremento.
Dijo el presidente que se va a reactivar el pago de Colombia Mayor, programa clave en la reducción de la pobreza en la población de la tercera edad.
“Sé que muchos han estado esperando los recursos de Colombia Mayor; quiero decirles que estamos trabajando para garantizarles este apoyo”, aseguró el mandatario en su alocución del domingo en la noche.
Desde esta fecha se paga el subsidio en Colombia a los adultos mayores
El presidente dijo que este importante subsidio en Colombia, cuando llegó el nuevo Gobierno, tenía un déficit cercano a los $3 billones de pesos, por lo que era necesario encontrar recursos para atender a esta población.
Confirmó De la Espriella que, desde este miércoles 28 de octubre, se va a reactivar el pago de $230.000 a cerca de 2,8 millones de adultos mayores que están en situación de pobreza.
Para poder garantizar el pago de este subsidio en Colombia, el Gobierno destinó nuevas partidas del orden de los $670.000 millones, las cuales garantizan este y los próximos pagos.
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“Cuando lo pueda subir, lo voy a subir. Por lo pronto, voy a seguir pagándoles lo que ya estaba acordado, porque encontramos un hueco”, concluyó el mandatario.