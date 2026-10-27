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¿Por qué al gobierno De la Espriella le urge hacer billonarios recortes?

El gobierno De la Espriella ya anunció un primer recorte en el gasto cercano a los $13 billones.

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Imágenes: Presidencia y Gemini

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El gobierno De la Espriella ha dejado en claro que las presiones fiscales del país obligan a que Colombia cuente, en el corto plazo, con un plan de recorte del gasto.

La iniciativa contempla asignar menos recursos a ciertos sectores, mientras el país se enfoca en la necesidad de cumplir con sus obligaciones financieras y con el compromiso sobre los fondos que requieren los programas sociales, entre otros.

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Gasto en Colombia. Collage Valora Analitik

La semana pasada, el gobierno De la Espriella aseguró que el ajuste fiscal ya está en marcha, con $13,8 billones menos en el gasto del Estado.

El plan debe ser mucho más ambicioso, asegura el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien afirma que esta administración trabaja para sincerar las cifras y conseguir soluciones.

Urgencias en el recorte del gasto para el gobierno De la Espriella

«Ninguna nación ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable. El único camino es el de la inversión privada», dijo durante el Congreso de Camacol.

«Por eso, el siguiente reto es evitar que se ahuyente la inversión y lograr que vuelva a atraérsela al país», complementó el representante del gobierno De la Espriella.

Con esta base, la perspectiva se centra en que, para el próximo año, el recorte implica un ajuste cercano a los $70 billones.

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Collage Valora Analitik con imagen de Presidencia

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«Allí se tiene un compromiso: no más un país que crece a punta de derroche y de gasto público», aseveró el vicepresidente durante el congreso.

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