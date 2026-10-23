Gobierno De la Espriella anuncia billonario recorte de gasto: “Ajuste fiscal está en marcha”

Tras la expedición del decreto mediante el cual se decreta el presupuesto de Colombia para 2027, por $635 billones, el gobierno De la Espriella implementará un ambicioso y billonario plan de recorte de gasto a partir de este año.
Según el presidente, es necesario que el Estado, en su conjunto, lidere la iniciativa de austeridad en el uso de los recursos públicos en medio de fuertes presiones fiscales.
“El ajuste fiscal ya está en marcha. $13,8 billones menos en el gasto del Estado”. Con la firma del Decreto 1585, el gobierno De la Espriella concreta el primer gran ajuste fiscal de 2026.
El mandatario ya había mencionado que, en el corto plazo, los recursos públicos deberán enfocarse en lo estrictamente necesario, sin poner en riesgo los programas sociales ni los compromisos financieros del país con la banca internacional.
Así será el billonario recorte de gasto del gobierno De la Espriella
- $3 billones menos en funcionamiento: reducción de contratos de prestación de servicios y eliminación de compras innecesarias
- $4 billones menos en el servicio de la deuda, gracias a la mejora en la tasa de cambio
- $6,8 billones menos en contratación que no alcanzará a ejecutarse o que no responde a las prioridades nacionales
“Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas”, afirmó el mandatario.
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Agregó que los recursos de los colombianos deben administrarse con austeridad, responsabilidad y transparencia por parte del gobierno De la Espriella. “El Estado tiene que aprender a gastar menos y mejor”.