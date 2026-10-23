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Nuevo pronóstico anticipa si el dólar en Colombia se va a disparar en lo que resta de este año

El dólar en Colombia ha estado más cerca de los $3.100 que de los $3.400 durante las últimas semanas.

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dolar en colombia pronosticos cierre 2026
Imagen: Generada con IA de Gemini

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El dólar en Colombia, al cierre del año, tendrá que sortear una serie de fenómenos locales y externos que condicionarán que el peso mantenga su fortalecimiento o que, por el contrario, la moneda estadounidense gane terreno.

Los principales pronósticos, que incluso ubicaban la tasa de cambio cerca de los $3.500 al cierre del año, parecen descartarse por completo en medio de la fuerte incertidumbre sobre cuál será el plan fiscal del país, así como de las tensiones geopolíticas en Europa y Medio Oriente.

Dólar en Colombia
Imagen: Generada con Gemini

De momento, no se prevén aumentos significativos del dólar en Colombia durante lo que resta del año, salvo que se materialicen escenarios en los que el petróleo vuelva a caer con fuerza o el ajuste de las tasas de la Fed sea mayor de lo previsto.

El apetito por iniciativas de inversión en el país, junto con la reactivación de la exploración y la producción petroleras, también podría desempeñar un papel importante en el comportamiento de la tasa de cambio.  

Expectativas para el dólar en Colombia

De momento, una encuesta reciente de Fedesarrollo recordó que, en septiembre, la tasa de cambio cerró en $3.341, con una depreciación mensual del 4,3 %. El mínimo del mes se registró el 14 de septiembre ($3.072) y el máximo, el 29 de septiembre ($3.350).

“El dato observado fue $215 mayor que el esperado en la encuesta de septiembre ($3.126). Para octubre de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.160 y $3.230, con $3.190 como respuesta mediana”, señala el documento.

dolar colombia sigue cayendo con fuerza
Imagen: Generada con Gemini

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Así, la medición explica que, para diciembre de 2026, los analistas esperan que el dólar en Colombia alcance una tasa de cambio de $3.250, lo que representa un leve aumento frente al pronóstico de la edición anterior.  

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