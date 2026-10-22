El Grupo Gilinski sorprendió este jueves al mercado con el anuncio de que comprará la marca de restaurantes Presto, a través de una de sus filiales que también tiene participación en este segmento.
Según un comunicado, Nutresa confirmó que celebró un contrato de compra de activos en estado de unidad productiva con la compañía Franquicias y Concesiones SAS, la cual es dueña de la cadena de comida rápida y está en liquidación judicial tras no lograr reorganizar sus deudas.
De hecho, esta última compañía confirmó esta semana la decisión, luego de que la Superintendencia de Sociedades suspendiera temporalmente algunos efectos del proceso para facilitar su venta como una unidad productiva en marcha.
Detalles del negocio con el que Grupo Gilinski comprará Presto
Ahora, solo dos días después, Nutresa (del Grupo Gilinski) reveló al mercado que, con este negocio, tomará el control de los restaurantes Presto, “conservando la operación del negocio y sus marcas, y con la sustición patronal de los empleados”.
Según la compañía, el cierre de la operación -que se hará con la filial IRCC, que también es dueña de El Corral, El Corral Gourmet, Mimo’s, entre otras- está sujeta al cumplimiento de “las condiciones suspensivas habitaules para este tipo de transacciones”.
La noticia de que el Grupo Gilinski comprará Presto se suma a otras movidas hechas por la familia del empresario Jaime Gilinski, la cual también ha comprado recientemente firmas como Tío Rico de Venezuela, Universal Sweet Industries de Ecuador y la cadena de helados Mimo’s de Colombia.
Luego del anunció, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró: «Esta operación permitirá preservar 700 empleos, el 100 % de los puestos de trabajo, garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones correspondientes».
Por su parte, Jaime Gilinski aseguró a través de un comunicado: «Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado».
Y añadió: «Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”.
Nutresa también informó que, en las próximas semanas, definirá el plan de fortalecimiento de la marca, con prioridad en la continuidad de la operación y en el trabajo con colaboradores y proveedores. Incluso, afirmó que buscará potenciar los atributos de la cadena y adaptarlos a las nuevas tendencias de consumo, conservando la autenticidad de la marca.
Así las cosas, Presto hará parte del portafolio de alimentos al consumidor de Nutresa, que agrupa marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Eso sí, según la holding de Gilinski, operará como una marca independiente, con identidad y propuesta de valor propias.
“Presto se ganó un lugar en el corazón de los colombianos. Sus hamburguesas originales, su icónica salsa y ese sabor que muchos reconocen desde el primer bocado son un patrimonio que vamos a cuidar. Queremos proyectar la marca hacia el futuro con una propuesta que mantenga su identidad y ofrezca experiencias a la altura de lo que hoy esperan los consumidores”, anotó Felipe Baquero, presidente de alimentos al consumidor de Grupo Nutresa.