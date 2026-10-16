Presto va a la quiebra: SuperSociedades ordena liquidar la tradicional cadena de hamburguesas en Colombia

La tradicional cadena de restaurantes Presto entrará en liquidación judicial, luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la terminación del acuerdo de reorganización empresarial de Franquicias y Concesiones dueña de la marca.
La decisión se produjo después de que la propia compañía solicitara la liquidación, tras evaluar su capacidad para continuar operando como negocio en marcha.
En esa revisión, la empresa identificó una disminución del flujo de caja y retrasos en el pago de gastos de administración, según el auto de la SuperSociedades.
Franquicias y Concesiones había ingresado al proceso de reorganización empresarial en julio de 2023 y su acuerdo fue confirmado el 30 de abril de 2026.
Sin embargo, las dificultades para mantener la operación y los incumplimientos de obligaciones posteriores al acuerdo llevaron a solicitar la liquidación judicial en septiembre de este año.
Con la decisión, la sociedad queda en estado de liquidación judicial y el proceso estará a cargo de una liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades.
Presto acumuló pasivos por $31.000 millones
En 1981 Presto tuvo su primer restaurante en Bogotá y con los años logró sumar más de 120 restaurantes en más de 20 ciudades del territorio nacional.
En abril de este año, la Superintendencia de Sociedades había confirmado el acuerdo de reorganización empresarial de Franquicias y Concesiones con el que la compañía buscaba atender un pasivo total de aproximadamente $31.000 millones.
Esto, luego de que se aprobara una quita de capital cercana a $19.000 millones con acreedores de quinta clase y otra por $211 millones con acreedores garantizados de segunda clase. El pasivo reorganizado será pagado en un plazo de seis años.
Franquicias y Concesiones S.A.S., constituida en 2002, tiene como actividad principal la venta y distribución de productos alimenticios.
Con la aprobación del acuerdo, la compañía buscaba preservar 694 empleos directos y mantener la operación de 180 puntos de venta distribuidos en distintas regiones del país.
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