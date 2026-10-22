Gobierno oficializó el nombramiento de Jorge Alberto Jaller como embajador de Colomba en Venezuela

El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia en Venezuela, mediante el Decreto 1596 del 22 de octubre de 2026, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La designación había sido anunciada por el mandatario el pasado 20 de julio, cuando presentó parte de su equipo diplomático. De acuerdo con el documento, el Gobierno venezolano otorgó el beneplácito para el nombramiento el 26 de agosto de 2026, requisito necesario para la acreditación del nuevo representante colombiano.
Jaller ocupará el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Venezuela.
¿Quién es Jorge Jaller, nuevo embajador de Colombia en Venezuela?
Jaller es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con una amplia trayectoria en el sector empresarial colombiano, especialmente en el Grupo Éxito, donde trabajó durante más de dos décadas.
En esa compañía desempeñó diferentes cargos directivos relacionados con operaciones, ventas y gestión comercial. También ocupó la vicepresidencia de Retail, desde la cual participó en la administración de las operaciones comerciales de la empresa.
El nombramiento se produce en medio de una nueva etapa de las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela, marcada por el interés de fortalecer el comercio bilateral y atraer inversiones. A este escenario se suma Estados Unidos, que impulsa acuerdos para desarrollar negocios en Venezuela, especialmente en el sector petrolero. En ese contexto, el Gobierno colombiano también busca aprovechar las oportunidades comerciales mediante iniciativas como Milagro Week, que reunirá a empresarios de los tres países.
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¿Qué establece el decreto de nombramiento?
El Decreto 1596 dispone que los gastos asociados al traslado del nuevo embajador, incluidos viáticos, pasajes y transporte de menaje doméstico, serán cubiertos con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
Asimismo, establece que la Dirección de Talento Humano de la Cancillería deberá comunicar el nombramiento conforme a la normativa vigente.
El documento fue firmado por el presidente De la Espriella y por Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro encargado de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores, y entró en vigor el 22 de octubre de 2026.
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