Ecopetrol, fondos de pensiones y EPM presentan candidatos para la Junta Directiva de ISA

ISA presentó la plancha de nueve candidatos para integrar su Junta Directiva, que será sometida a votación en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada para el próximo 28 de octubre de 2026.
La propuesta incluye cinco candidatos nominados por Ecopetrol, accionista mayoritario de la compañía; tres postulados por los fondos de pensiones y uno por Empresas Públicas de Medellín (EPM). De los nueve aspirantes, cinco tienen la condición de independientes.
La asamblea se realizará de manera virtual a partir de las 10:00 a. m. y tendrá entre sus puntos principales la elección de la junta para el periodo restante de 2026 a 2028 y una propuesta de reforma de los estatutos sociales.
Estos son los candidatos a la Junta Directiva de ISA
Según el documento divulgado por la compañía, los candidatos nominados por Ecopetrol son Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond, Nelsy Lourdes Carreño Acevedo y Ricardo Peláez Restrepo. Este último figura como independiente.
Por parte de los fondos de pensiones aparecen Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz, los tres en calidad de independientes. La lista se completa con Sandra Gómez Arias, nominada por EPM, también como independiente.
La elección de los nueve integrantes se encuentra prevista en el séptimo punto del orden del día de la asamblea extraordinaria. Los accionistas deberán votar la integración del órgano directivo para lo que resta del periodo abril de 2026 a marzo de 2028.
ISA también discutirá una reforma de sus estatutos
Además de la elección de la Junta Directiva, los accionistas estudiarán una reforma estatutaria propuesta por Ecopetrol, que controla aproximadamente el 51,4 % de ISA.
Uno de los principales cambios propuestos por Ecopetrol busca modificar el procedimiento para elegir al presidente de ISA. La reforma permitiría que la Junta Directiva asuma directamente el proceso de selección, sin que sea obligatorio acudir al Comité de Talento Organizacional ni contratar una firma especializada. Estos apoyos pasarían a ser opcionales, de acuerdo con las necesidades de la compañía.
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La propuesta busca modificar aspectos relacionados con la conformación de la junta directiva y el procedimiento para seleccionar al presidente de la compañía.
Por otra parte, ISA divulgó el Acuerdo 135 del 24 de enero de 2024, que establece medidas para prevenir prácticas indebidas en la representación de los accionistas durante las asambleas, especialmente en el otorgamiento y manejo de poderes.
La reunión del 28 de octubre permitirá a los accionistas decidir sobre la nueva integración de la Junta Directiva y las modificaciones estatutarias propuestas.
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