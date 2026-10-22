Este es el decreto con el que De la Espriella expidió el Presupuesto de 2027 por $635 billones

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella expidió este jueves 22 de octubre el Decreto 1599 de 2026, mediante el cual estableció el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $635 billones, luego de un error en el trámite del Congreso que impidió cumplir los plazos legislativos establecidos para el proyecto.
La decisión se produjo después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes del proyecto presupuestal, sin que se lograran conciliar las diferencias antes de la medianoche del 20 de octubre. Esta situación impidió que el presupuesto fuera expedido mediante una ley.
Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto había sido discutido y aprobado mayoritariamente en ambas corporaciones. Sin embargo, ante la falta de conciliación, el Gobierno recurrió al artículo 348 de la Constitución Política y al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que permiten expedirlo por decreto con las modificaciones aprobadas en primer debate.
De esta manera, el presupuesto quedó fijado en $635 billones para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.
Así se distribuirán los $635 billones del presupuesto de 2027
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los gastos de funcionamiento concentrarán $391,38 billones, mientras que el servicio de la deuda pública contará con $155,43 billones, equivalentes al 24,5 % del total. Por su parte, la inversión tendrá una asignación de $88,14 billones.
En la distribución sectorial, Educación recibirá cerca de $93 billones; Salud y Protección Social, $81,56 billones; Defensa y Policía, $74,90 billones; y Trabajo, $67,42 billones, incluyendo las obligaciones pensionales. También se contemplan $21,67 billones para Transporte y $7,51 billones para Minas y Energía.
El Ministerio destacó que durante el primer debate se adicionaron $2 billones al sector Salud y Protección Social, modificación que quedó incorporada en el presupuesto expedido mediante decreto.
En cuanto a los ingresos, el presupuesto nacional contempla $604,4 billones, de los cuales $299,1 billones corresponden a ingresos corrientes y $281,4 billones a recursos de capital. A estos se suman $19,3 billones de fondos especiales y $4,6 billones de contribuciones parafiscales. Los establecimientos públicos aportarán otros $30,5 billones.
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¿Qué establece el decreto sobre las vigencias futuras?
El Decreto 1599 también incorpora disposiciones relacionadas con la ejecución de los recursos y los compromisos presupuestales de las entidades públicas.
En particular, establece que las entidades u órganos que necesiten modificar los plazos o los cupos anuales de vigencias futuras autorizadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), o su delegado, deberán realizar previamente una reprogramación que especifique las nuevas condiciones.
En los demás casos será necesario obtener una nueva autorización, según lo dispuesto en el documento.
Consulte aquí el decreto completo del Presupuesto General de la Nación para 2027.
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