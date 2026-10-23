La Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles) reveló que BioD, Bioenergy y Oleoflores son las tres compañías que adelantan nuevas inversiones para ampliar su capacidad de producción en este segmento del mercado energético. En conjunto, las inversiones ascienden a US$110 millones.
En el marco del III Foro de Biocombustibles, José Antonio Franco, gerente general de Bioenergy, abordó las cifras y los destinos de la inversión para ampliar la capacidad de la empresa. En entrevista, el directivo también reveló que la organización aporta una cantidad de energía equivalente al consumo de una ciudad como Villavicencio.
¿Qué proyecto de expansión están llevando a cabo?
Nosotros acabamos de hacer una ampliación en el área de fermentación para producir más alcohol. Esa la terminamos hace dos meses, esa inversión fue alrededor de $15.000 millones. Y estamos haciendo un tanque de almacenamiento adicional para poder tener esa ampliación de alrededor de 20 %.
Ese tanque es casi el segundo más grande del país. Esperamos tenerlo listo a mediados de febrero, y obviamente, esa mayor producción se da con mayor capacidad en el campo. También tenemos la primera fase con 2.000 hectáreas, con las inversiones en la adecuación, preparación, siembra y el levante del terreno.
¿La planta solo será de alcohol?
Solo de alcohol. En el área de fermentación, estamos en una capacidad de 500.000 litros al día; vamos a pasar a 600.000 litros al día. Para eso también necesitamos un tanque, y para poder hacer esos 500.000 litros al día, necesitamos un área adicional. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera fase.
¿En dónde se localiza ese tanque?
En Puerto López, Meta.
¿Cuánto sería la inversión total?
La inversión total es alrededor de $50.000 millones.
¿Y cuándo comenzaría a funcionar todo?
La fermentación arranca en noviembre. El tanque en febrero y las nuevas hectáreas arrancan producción el otro año, en noviembre (2027).
¿Cuántas hectáreas tienen en caña de azúcar?
Son 18.500 hectáreas en total, de las cuales se dejan unas en siembra, en renovaciones, y en producción van 16.500. Nosotros tenemos capacidad de producción de ampliar más o menos en 5.000 hectáreas o 6.000 hectáreas, en los próximos dos o tres años vamos a hacerlo.
¿Aun con el fenómeno de El Niño extendiéndose el otro año?
La Orinoquía es diferente a las otras zonas del país. Obviamente, hay que estar pendientes.
¿Dónde se localiza su planta?
Bioenergy está ubicado en Meta, más exactamente en el kilómetro 43 del municipio de Puerto López, a una hora y media, más o menos, de Villavicencio. Alrededor, más o menos, 20 kilómetros promedio, están todas las plantaciones de caña y ahí está la industria que procesa y convierte esa caña en alcohol y en energía.
¿Qué capacidad tienen para brindar insumos en generación eléctrica?
En seis meses que trabajamos en zafra, estamos exportando alrededor de 25 a 30 megavatios hora. Eso es lo que consume una ciudad como Villavicencio.
¿Ustedes producen una energía equivalente al consumo de una ciudad como Villavicencio?
Al día. Por seis meses podemos surtir la energía a una ciudad como Villavicencio, porque solo trabajamos seis meses.
¿Por qué?
Los ingenios a nivel mundial, excepto Colombia, en el Valle del Cauca, que trabaja todo el año por las condiciones del clima. Allá, entre abril y noviembre, en Orinoquía y el Meta, llueve demasiado. Entonces, no hay forma de cosechar la caña. En noviembre empieza a hacer sol y se cosecha entre noviembre y abril, a eso se le llama zafra.
¿Esta energía que proporcionan quién la compra?
Entre noviembre y abril, esto se le vende a un comercializador.
¿Ve oportunidades de que Bioenergy gane terreno en energía eléctrica?
Claro. Tenemos seis meses quietos, estamos haciendo un proyecto para mirar otras biomasas, energía con madera, con cascarilla de arroz, otras biomasas que pueden servirnos y poder generar más.
El negocio es que nosotros cosechamos caña entre noviembre y abril, que eso se le denomina zafra. Esa caña se transforma y se convierte en alcohol entre noviembre y abril. Con los residuos, que es el bagazo, se hace la energía entre noviembre y abril.
Toda la producción de Bioenergy está entre noviembre y abril. Ahí paramos por las condiciones climáticas, y pasamos en esos otros seis meses a hacer mantenimiento, a hacer el levante de la caña de la siguiente zafra. En esos seis meses, teniendo una caldera y un turbo, pudiéramos generar más energía con otras biomasas.
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¿Como cuáles?
Madera, cascarilla de arroz, los residuos de la palma que se da también en toda la Orinoquía. Hay muchas formas de hacerlo.