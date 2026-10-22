Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca concentran el consumo de gas licuado de petróleo en Colombia

Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca son los departamentos donde se concentra el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en Colombia. A estos les siguen Nariño, Bogotá, Santander y Norte de Santander. Los datos de la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova) revelaron que seis regiones concentraron 56 % de la demanda de este energético.
En cuanto a la solución que este energético puede ofrecer para la generación eléctrica, el gremio manifestó que se trata de una alternativa para las zonas no interconectadas, donde otras fuentes, como el gas natural, no tienen cobertura. De esta manera, el GLP permitiría llevar energía a las comunidades apartadas y ofrecería alternativas para sustituir el diésel subsidiado utilizado en la generación eléctrica.
Los datos del gremio también revelaron que, entre enero y abril de 2026, el consumo promedio fue de 77.156 toneladas mensuales, lo que representó un aumento de 18,7 % en las ventas frente al mismo periodo de 2025. Gasnova añadió que el consumo de GLP en el país aumentó 20 % en los últimos cinco años. Cabe señalar que el GLP se utiliza en diversos sectores de la economía, entre ellos el industrial y el residencial.
“Este energético es utilizado en la industria porque permite operar, entre otros, procesos que requieren alta precisión térmica. Esto lo convierte en un combustible ideal para múltiples aplicaciones como el calentamiento de agua, el procesamiento de metales, el secado de materiales, construcción y mantenimiento de vías, la producción de alimentos, la petroquímica y la operación de hornos industriales”, expresó el gremio.
Gasnova también proyectó que, a corto y mediano plazo, podría presentarse un déficit en la oferta nacional debido a la declinación de los campos de producción y a que Ecopetrol utilizaría más GLP para su propio consumo, en sustitución del gas natural. Sin embargo, señaló que la entrada en operación de la infraestructura de importación de Frontera Energy en Puerto Bahía (Cartagena) será importante para el sector.
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En ese sentido, la organización indicó que las inversiones en infraestructura portuaria, como la ampliación del puerto Okianus y los desarrollos en Puerto Bahía, serán esenciales para garantizar el suministro. El gremio añadió que, independientemente del ritmo de crecimiento de la demanda, sea moderado o alto, es necesario fortalecer la capacidad de importación para asegurar la disponibilidad de GLP en el mercado colombiano.
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