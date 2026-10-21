Colombia tendrá $3 billones menos para atender fenómeno de El Niño en 2027 por cambios en Presupuesto

Luego de que en las comisiones económicas se aprobara el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2027, el cual tuvo un monto de $634,9 billones, el mercado preveía que todo estaba listo para que el gobierno de Abelardo de la Espriella definiera el futuro de la política fiscal del país.
Sin embargo, la congresista por el Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, advirtió en sus redes sociales que el Presupuesto tenía un “vicio de procedimiento” a causa de que en Cámara y en Senado se aprobaron textos diferentes, concretamente, con lo relacionado al artículo 65 que hacía referencia a la estructuración y ejecución del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Para Hernández, dicha falta ocasionaba que el Presupuesto no pudiese ser aprobado. Tras una rueda de prensa del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en compañía del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el Gobierno aclaró que el proyecto que quedará va a ser el aprobado en el primer debate en las comisiones, no en el segundo debate.
Esto significa una reducción de $3 billones asociados al fenómeno de El Niño, otros $3 billones para la salud, reorientación de recursos para la atención del terremoto y medidas relacionadas a operaciones de deuda, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Otras de las medidas que cambian con la ley presupuestal expedida por decreto son las siguientes: los recursos para financiar las actividades del Estado quedaron en $392,6 billones, en lugar de $396,1 billones (que fue lo discutido en segundo debate); el servicio de la deuda aumentó de $144 billones, discutidos en segundo debate, a $155,4 billones en el primero; finalmente, el rubro de inversión no quedó en $94,7 billones, sino en $86,8 billones.
Todas las cifras anteriores permiten identificar que, en lugar de que haya un presupuesto mayor para programas de inversión pública, es decir, en educación, infraestructura o política social, habrá más recursos para el pago de la deuda, que fueron las cifras que salieron del primer debate.
“El problema no es únicamente el error que afectó el trámite. Al volver al texto de primer debate, también quedan por fuera modificaciones incorporadas posteriormente en las plenarias, varias de ellas relevantes para la transparencia y el manejo de las finanzas públicas”, expresó el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar.
Para el centro académico, todo esto ocurre en una situación en la que debe haber medidas para atender la emergencia causada por el terremoto, junto con las que están pendientes a través de la Ley de Rescate, que sería revelada por el Gobierno en las próximas semanas.
Lo que mencionó el Ejecutivo
“Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado, muy a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado, que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, dijo el vicepresidente Restrepo.
Posteriormente, envió un mensaje de tranquilidad a los tenedores de bonos, la comunidad financiera internacional y los inversionistas. Señaló que la política fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá el enfoque en el recorte del gasto, sin descuidar el equilibrio de las cuentas, y que en las próximas semanas se avanzará con el proyecto de ley de rescate.
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