Corficolombiana logra el archivo definitivo del caso Odebrecht en Estados Unidos

La Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), filial del Grupo Aval, informó que un tribunal de Estados Unidos ordenó el archivo definitivo del proceso penal por Odebrecht en su contra.
La decisión llegó luego de que la compañía cumpliera las obligaciones establecidas en el acuerdo de enjuiciamiento diferido (Deferred Prosecution Agreement, DPA) suscrito en agosto de 2023 con el Departamento de Justicia de ese país (DOJ).
Según la compañía, la decisión se produjo después de que el DOJ diera por terminado el acuerdo y solicitara la desestimación de los cargos.
Con ello, concluye el proceso judicial relacionado con los hechos contemplados en el pacto, que surgió de las investigaciones sobre el esquema de sobornos vinculado a la construcción de la Ruta del Sol II.
El proceso se remonta a 2023, Corficolombiana suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el DOJ, tras reconocer su responsabilidad bajo la legislación estadounidense por hechos relacionados con un esquema de sobornos ejecutado entre 2012 y 2015. Según el Departamento de Justicia, la compañía participó en un acuerdo con Odebrecht para pagar más de US$23 millones en sobornos a funcionarios colombianos con el fin de obtener un contrato para construir y operar una carretera.
El acuerdo contempló una sanción penal de US$40,6 millones, además de obligaciones de cooperación con las autoridades y fortalecimiento de los controles internos. En el marco de las investigaciones paralelas, también se establecieron pagos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia.
El DPA permitió suspender el proceso penal durante el periodo acordado, condicionado al cumplimiento de los compromisos establecidos. Una vez satisfechas esas obligaciones, el Departamento de Justicia podía solicitar la desestimación de los cargos, como ocurrió con la decisión que ahora lleva al archivo definitivo del caso.
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