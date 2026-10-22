Bogotá apuesta por 60.000 subsidios de vivienda para reactivar el sector constructor

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la inversión distrital en vivienda de interés social y aseguró que la ciudad ha asignado más de 32.000 subsidios para adquirir vivienda nueva durante su administración.
Durante el Congreso Colombiano de Construcción 2026, el mandatario señaló que la reactivación económica se convirtió en una prioridad de su gobierno ante las dificultades que encontró en los principales proyectos de infraestructura y la desaceleración de la economía cuando llegó a la Alcaldía en 2024.
Galán explicó que la estrategia se ha concentrado en dos frentes: reactivar las obras de infraestructura y fortalecer la política de vivienda, con una inversión superior a $1 billón para impulsar el acceso a vivienda social en Bogotá.
Según el alcalde, en los primeros dos años y nueve meses de administración, la ciudad ha asignado más subsidios para adquisición de vivienda nueva que los tres gobiernos distritales anteriores sumados. Además, indicó que el programa Mi Casa en Bogotá contribuyó al crecimiento de las ventas de vivienda de interés social (VIS).
Bogotá busca llegar a 60.000 subsidios de vivienda
El alcalde indicó que la meta de su administración es alcanzar cerca de 60.000 subsidios asignados al finalizar el gobierno. Hasta el momento, la política distrital suma 39.000 asignaciones en sus diferentes programas y ha permitido entregar más de 20.000 viviendas, según las cifras presentadas por Galán.
El mandatario también destacó que las ventas de vivienda VIS en Bogotá crecieron 18 % durante 2025 y lo corrido de 2026, mientras que el mercado nacional registró una caída. De acuerdo con sus cálculos, la capital aportó el 53 % del aumento de las ventas de este segmento en el país.
La estrategia incluye subsidios para quienes buscan comprar vivienda sobre planos, hogares que necesitan completar el cierre financiero, compradores que requieren apoyo para pagar sus cuotas y personas que ahorran para reunir la cuota inicial. También contempla mejoramientos de vivienda, con más de 5.000 intervenciones reportadas.
Galán sostuvo que la política ha generado 61.000 empleos directos y 84.000 indirectos, y destacó que el 66% de los beneficiarios son mujeres, el 29 % son jóvenes y seis de cada diez subsidios llegan a hogares con ingresos inferiores a $2 millones mensuales.
Galán habló de los retos de infraestructura
En materia de obras, el alcalde aseguró que su administración recibió un déficit de $2,2 billones para terminar los proyectos de infraestructura de Bogotá, una cifra superior a los $500.000 millones que inicialmente le habían reportado.
Entre los proyectos mencionados están la carrera Séptima, la avenida 68 y la calle 13. Sobre esta última, señaló que el Distrito trabaja para abrir nuevamente la licitación y que ya adquirió el 80 % de los predios requeridos, con el objetivo de completar la adquisición antes de la adjudicación.
También se refirió al estadio El Campín y explicó que su administración modificó el planteamiento inicial para hacer viable la construcción del nuevo escenario deportivo. Frente a las críticas por el estado de la grama, sostuvo que el mantenimiento debía realizarse cada cinco años y que su gobierno incorporó esas exigencias en el manual operativo.
En cuanto a los proyectos de movilidad, Galán afirmó que espera que la primera línea del metro llegue a la fase de marcha blanca, es decir, de pruebas, al cierre de su administración, para entrar en operación durante el primer semestre de 2028. Asimismo, señaló que el cable aéreo de San Cristóbal entraría en funcionamiento en diciembre de 2026 y beneficiaría a más de 400.000 personas.