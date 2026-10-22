Estos son los 7 ejes clave del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno De la Espriella

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, que establecerá las prioridades de inversión, las políticas públicas y las principales estrategias económicas y sociales del país durante el cuatrienio.
Bajo el lema «Siete ejes, un solo propósito: la Patria Milagro», el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó una estructura que incluye reconstrucción territorial, seguridad, bienestar social, crecimiento económico, desarrollo regional, modernización del Estado y educación. Estos componentes servirán como base para la formulación del documento que posteriormente deberá tramitarse ante el Congreso.
Estos son los siete ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030
1. Reconstrucción, Transformación y Resiliencia
Contempla cuatro temas y 10 estrategias dirigidas a recuperar territorios afectados, reconstruir capacidades institucionales y anticipar riesgos futuros. Incluye acciones orientadas a la recuperación de zonas impactadas por desastres y al fortalecimiento de su capacidad de respuesta.
2. Patriotismo Constitucional
Comprende cinco temas y 21 estrategias relacionadas con seguridad, defensa, justicia, democracia y política exterior. Su propósito es fortalecer las instituciones y articular estas áreas alrededor del cumplimiento de la Constitución.
3. Milagro Social
Reúne seis temas y 42 estrategias enfocadas en salud, nutrición, ingresos, vivienda, cuidado, cultura y servicios públicos. Busca mejorar las condiciones de bienestar de las familias y ampliar el acceso a servicios esenciales.
4. Milagro Económico
Incluye cuatro temas y 22 estrategias. Propone impulsar una economía diversificada mediante la inversión privada y seis sectores estratégicos. El componente busca fortalecer la actividad productiva y generar condiciones para el crecimiento económico.
5. Colombia desde las Regiones
Comprende cuatro temas y seis estrategias orientadas a desarrollar macroproyectos regionales, fortalecer las capacidades de los gobiernos territoriales y mejorar la articulación entre la Nación y las regiones.
6. Transformación del Estado
Agrupa cinco temas y 14 estrategias. Plantea modernizar las instituciones públicas, fortalecer la transparencia, mejorar la gestión de los recursos y orientar la inversión estatal hacia resultados concretos.
7. Talento, conocimiento e innovación para el desarrollo
Este componente reúne tres temas y ocho estrategias. Su enfoque está en promover trayectorias educativas completas y de calidad, conectadas con las necesidades del empleo, la tecnología y el desarrollo de las regiones.
Recomendado: Gobierno De la Espriella presentará Ley de Rescate Fiscal la próxima semana; revela ejes del Plan de Desarrollo
¿Qué sigue para el Plan Nacional de Desarrollo?
El Gobierno adelanta encuentros regionales para recoger propuestas de autoridades territoriales, empresarios, organizaciones y ciudadanos. Estos aportes se incorporarán al proceso de formulación del PND, que deberá definir las metas, inversiones y programas para el período 2026-2030.
De acuerdo con el cronograma divulgado por la Presidencia de la República, la presentación ante el Conpes está prevista para el 6 de noviembre y la entrega de las bases del Plan para el 15 de noviembre. El documento deberá llegar al Congreso antes del 7 de febrero de 2027.
—