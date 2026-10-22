Gobierno De la Espriella presentará Ley de Rescate Fiscal la próxima semana; revela ejes del Plan de Desarrollo

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, aseguró que el Gobierno presentará la Ley de Rescate fiscal la próxima semana.
Este mecanismo será vital para conocer el rumbo de las finanzas públicas, ya se prevé que el gobierno haga grandes recortes y de esa manera, disminuya la brecha entre ingresos y gastos en la política fiscal. Este pronunciamiento se hace luego de que el Presupuesto para 2027 quedara por decreto con un monto de $634,9 billones.
De otro lado, señaló que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tendrá siete ejes. El primero es la construcción y la reconstrucción tras el impacto del terremoto. También mencionó la seguridad y afirmó que no solamente será determinante la seguridad física, sino también la jurídica, para que haya reglas de juego claras.
“De seguir por esta senda, somos un Estado totalmente inviable. Seguir por este camino es claramente llegar a un punto en el que los mercados y los inversionistas van a llegar y vamos a colapsar. Queremos la semana entrante presentar la ley de rescate”, dijo en el III Foro de Biocombustibles, celebrado en Bogotá por Fedebiocombustibles (Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia).
Luego manifestó que la salud será otro de los enfoques en el PND. El siguiente punto será generar confianza para atraer inversión a proyectos productivos, a pesar de las condiciones adversas que enfrenta el país, mencionó.
“Queremos ser aliados de los empresarios, un gobierno amigo que va a permitir que todos los proyectos se hagan realidad. Muchas veces el proyecto no sale por falta de recursos económicos, sino por una regulación excesiva. Los trámites para el otorgamiento de licencias son eternos. Tenemos una cantidad de trámites sin consultas previas que se convierten en una tramitomanía excesiva”, dijo.
A esto añadió que el Gobierno va a trabajar desde las regiones y señaló que el objetivo será alcanzar un crecimiento de hasta 6 %. A la vez, mencionó que debe haber un recorte del gasto estatal, al afirmar que en los últimos años se duplicaron los gastos de funcionamiento del Estado, lo que no se tradujo en una mayor eficiencia en sus actividades.
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