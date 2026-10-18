FMI proyecta déficit fiscal de Colombia cercano al 7 % del PIB en 2026 y pide ajuste urgente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una misión a Colombia a comienzos de noviembre para avanzar en las conversaciones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en medio de las presiones fiscales y las necesidades de financiamiento del país.
En entrevista con El Espectador, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, señaló que el déficit fiscal colombiano rondaría el 7 % del producto interno bruto (PIB) en 2026. También advirtió que el país enfrenta una deuda elevada y obligaciones de corto plazo que requieren financiación.
El funcionario explicó que las conversaciones con el Gobierno están en una etapa exploratoria y buscan identificar alternativas para realizar un ajuste fiscal que permita estabilizar la deuda, reducir las necesidades de financiamiento y proteger a los sectores más vulnerables.
Entre las opciones se encuentran la asesoría económica, la asistencia técnica y un eventual acuerdo de financiamiento con el organismo. No obstante, todavía no se ha definido qué mecanismo podría utilizarse.
FMI plantea alternativas para elajuste fiscal
Chalk indicó que Colombia necesita un ajuste fiscal considerable, pero señaló que este no necesariamente tendría que lograrse mediante aumentos en las tasas de los impuestos.
Según explicó, el país podría mejorar la eficiencia del gasto público y del sistema tributario, ampliar la base gravable y eliminar exenciones para aumentar el recaudo sin elevar la carga tributaria.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental también advirtió que el aumento de las tasas de interés internacionales encarece el endeudamiento de los gobiernos y reduce los recursos disponibles para financiar sectores como salud, educación, infraestructura y asistencia social.
Por ello, sostuvo que reducir la deuda es fundamental para recuperar la confianza de los inversionistas y disminuir los costos de financiación.
En cuanto a la posibilidad de reactivar la Línea de Crédito Flexible, cancelada en 2025, Chalk explicó que este instrumento está diseñado para países que buscan protegerse frente a posibles choques futuros, no para economías que ya enfrentan necesidades inmediatas de financiamiento.
El funcionario agregó que cualquier alternativa dependerá de las decisiones del Gobierno colombiano y de la manera en que considere más conveniente recibir el apoyo del FMI.
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