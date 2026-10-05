La ANDI alista comité de sucesión tras la salida de Bruce Mac Master de la presidencia del gremio

La Junta de Dirección General de la ANDI informó de manera oficial a sus afiliados, colaboradores y a la opinión pública que Bruce Mac Master tomó la decisión de poner fin a su ciclo como presidente de la organización.
Ante esta coyuntura, el gremio anunció que en los próximos días pondrá en marcha sus procesos institucionales para integrar el comité encargado de seleccionar a la persona que asumirá la presidencia ejecutiva.
La decisión marca el cierre de un periodo de trece años en los que Mac Master estuvo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. La Junta Directiva destacó su gestión y la calificó como muy exitosa por la defensa del sector productivo, las libertades económicas y la construcción de soluciones en momentos de alta complejidad para el país.
Tras la salida de Mac Master, el consejo directivo conformará un comité especial que asumirá la tarea de liderar la búsqueda de su sucesor en la presidencia ejecutiva.
Este grupo de trabajo se estructurará formalmente en el marco de los estatutos y procesos institucionales del gremio y su objetivo central será evaluar las opciones para designar a la figura que dirigirá las acciones del gremio industrial en el nuevo contexto económico y social.
En el marco de este proceso de transición, la ANDI reafirmó la vigencia de su misión histórica centrada en la coordinación y promoción del trabajo armónico entre los sectores público y privado, actuando con independencia, respeto y sentido de responsabilidad nacional.
La Asociación hizo hincapié en que el aporte de la empresa privada resulta indispensable para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la superación de las desigualdades.
Incluso manifestó su voluntad de mantener una relación de trabajo constructiva con el Gobierno Nacional y ratificó su intención de preservar abiertos los espacios de interlocución para continuar aportando a las soluciones requeridas en la coyuntura del país, salvaguardando en todo momento su autonomía e independencia institucional.
Finalmente, al confirmar la conclusión de esta etapa, la Junta de Dirección General expresó un agradecimiento especial a Bruce Mac Master, quien debió encarar desafíos como crisis fiscales, la atención de la emergencia sanitaria causada por la pandemia, episodios de conflictividad social y tensiones de carácter institucional.