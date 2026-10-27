Thomas Greg & Sons volverá a producir los pasaportes colombianos: contrato será por $240.352 millones

Thomas Greg & Sons volverá a encargarse de la producción de los pasaportes colombianos, luego de que la Cancillería declarara una urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio en medio de la suspensión provisional de dos convenios del modelo impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro.
El contrato, por $240.352 millones, fue suscrito con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons y Thales DIS Colombia S.A., y estará vigente hasta el 17 de diciembre de 2027.
El anuncio fue realizado este martes por el canciller Omar Bula desde la Casa de Nariño. Según explicó, el acuerdo tendrá una duración temporal y busca asegurar la expedición de los documentos de viaje mientras se define el esquema que operará de manera permanente.
“Suscribimos un contrato temporal de 15 meses que asegura la expedición de pasaportes bajo condiciones de seguridad, de eficiencia y de confiabilidad”, afirmó el funcionario.
¿Por qué vuelve Thomas Greg & Sons?
La decisión se produce en medio de las dificultades jurídicas que enfrenta el modelo implementado por la administración anterior, que buscaba trasladar progresivamente la producción de pasaportes a un esquema público con participación de Portugal.
Desde abril de 2026, la Casa da Moeda de Portugal, con apoyo de la empresa estatal francesa IN Groupe, venía produciendo las libretas, mientras que la Imprenta Nacional de Colombia se encargaba de su personalización, custodia y entrega.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente los convenios mientras recibía información detallada sobre la implementación del esquema. Aunque la Imprenta Nacional y Portugal presentaron un informe conjunto sobre los avances y la conclusión de la primera fase, la Cancillería cuestionó la continuidad de ese modelo y avanzó en la contratación de un operador alternativo.
El 22 de septiembre, el Gobierno solicitó una cotización a Thomas Greg & Sons para el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas. La propuesta, presentada el 14 de octubre junto con Thales DIS Colombia, fue aprobada y dio paso a la solicitud de autorización de vigencias futuras.
La Cancillería sostiene que el Tribunal le ordenó adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio.
En ese sentido, advirtió que el inventario de libretas disponibles se agotaría en noviembre de 2026 y que contratar a un nuevo operador que deba certificar una planta y registrar otro diseño ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tomaría varios meses.
Otro de los argumentos de la entidad es que actualmente circulan dos diseños de pasaporte colombiano que conservan su validez. Incorporar un tercero de manera transitoria, señaló, obligaría a las autoridades migratorias de otros países a verificar tres tipos de documentos expedidos por Colombia.
¿Qué pasará con la licitación y el modelo con Portugal?
La declaratoria de urgencia manifiesta no implica la suspensión de la licitación pública ordinaria anunciada previamente por el Gobierno. Según la Cancillería, el contrato temporal se mantendrá hasta que el Tribunal levante la medida cautelar o entre en operación el contratista seleccionado en el proceso ordinario.
No obstante, la decisión podría abrir un nuevo frente jurídico sobre la legalidad de la contratación directa.