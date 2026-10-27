Dólar en Colombia rebotó este martes y cerró en cerca de $3.150: mercado, a la espera de decisión de la FED

El billete verde ganó $17,40 frente al cierre de $3.130,00 registrado ayer lunes, tras marcar un mínimo intradía de $3.117,00 y alcanzar un techo de $3.172,00.
Analistas del mercado de JP Tactical Trading destacaron que el comportamiento del precio validó los rangos de soporte proyectados: «El comportamiento del precio respetó muy bien los niveles planteados por nuestro modelo táctico, confirmando nuevamente que la zona de $3.140–$3.120 sigue funcionando como un piso muy fuerte para el mercado».
Expectativa por la FED y cómo el dólar en Colombia rebota este martes
En el frente internacional, la atención de los inversionistas se concentró en el inicio de la reunión de dos días de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).
Según reportó la cadena estadounidense CNBC, los miembros del banco central encaran este encuentro en medio de un debate crucial sobre las medidas requeridas frente a presiones inflacionarias persistentes.
El consenso de los agentes descarta modificaciones en los tipos de interés este miércoles tras el alza de 25 puntos básicos decretada en septiembre. No obstante, los mercados estarán atentos a las declaraciones y pistas sobre futuros movimientos que entregue el presidente de la entidad, Kevin Warsh, en su rueda de prensa.
El repunte de la divisa se dio en un contexto adverso para las materias primas energéticas, con caídas generalizadas en las principales referencias internacionales de petróleo durante este martes. El barril de crudo WTI en Estados Unidos perdió 1,5 % para situarse en US$100 al término de las operaciones.
Por su parte, el petróleo Brent del Mar del Norte —clave para los ingresos fiscales y el balance comercial de Colombia— registró un leve retroceso de 0,08 % y finalizó cotizándose en US$109,70 por barril, limitando un mayor fortalecimiento de las monedas emergentes exportadoras de hidrocarburos.