Llega el XIII Congreso Asofiduciarias con foco en confianza e inversión para impulsar el desarrollo del país

En medio de los retos fiscales, económicos y de reconstrucción que enfrenta Colombia, el XIII Congreso Asofiduciarias reunirá durante el 9 y 10 de noviembre en el Hotel Hilton Bogotá a más de 40 voces de los sectores público, privado, financiero y académico para analizar cómo transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento, movilización de inversión y desarrollo sostenible.
El evento pondrá en el centro de la conversación el papel de la industria fiduciaria como articuladora de recursos, administradora de activos de terceros, promotora del ahorro y la inversión, y aliada para ejecutar proyectos de infraestructura, vivienda, desarrollo empresarial y seguridad social con mayor trazabilidad y confianza.
Y es que, con corte a agosto de 2026, las sociedades fiduciarias administran $1.183 billones en activos, equivalentes al 61,4 % del PIB y al 61,5 % de los activos de terceros administrados por el sistema financiero. En total, el sector gestiona 24.911 negocios distribuidos en tres grandes líneas: fiducia, gestión de activos y custodia de valores.
Los negocios de gestión de activos suman $285 billones, mientras que los Fondos de Inversión Colectiva superan los $130 billones, tras registrar un crecimiento del 14 % durante 2026. Cerca de 2,3 millones de inversionistas participan en estos fondos, de los cuales el 92 % son personas naturales.
Por su parte, los negocios de fiducia de administración, garantía e inmobiliaria concentran $594 billones, mientras que la custodia de valores salvaguarda más de $304 billones. El sector cuenta con aproximadamente 2,7 millones de clientes y ha generado rendimientos superiores a los $19 billones para ellos.
Espacio de análisis y diálogo con atractiva agenda
El Congreso busca generar un espacio de análisis y diálogo estratégico sobre las decisiones que necesita Colombia para acelerar su crecimiento y responder a sus desafíos actuales. Para ello, la agenda abordará el panorama económico, fiscal y monetario del país, las fuentes de crecimiento y las señales necesarias para recuperar la inversión, así como las alternativas de financiación para la reconstrucción de vivienda e infraestructura y la recuperación del tejido empresarial en las regiones afectadas.
Asimismo, se analizará cómo movilizar recursos públicos, privados y multilaterales, los cambios regulatorios del negocio fiduciario y el futuro de esta industria como canalizadora del ahorro y la inversión.
Entre los spekears se encuentra: Alejandro Gómez, presidente del Consejo Directivo de Asofiduciarias y presidente de Aval Fiduciaria; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda; Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República; Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación; Andrés Raúl Guzmán, presidente de Fiducoldex, entre otros representantes del Gobierno y gremio.
Cabe resaltar que el evento se realizará en un contexto en el que Colombia necesita encontrar nuevas fuentes de financiación, fortalecer la inversión privada y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para impulsar el crecimiento económico.
En ese escenario, el Congreso conectará la discusión macroeconómica con decisiones concretas sobre la financiación de vivienda e infraestructura, la combinación de recursos públicos, privados y multilaterales y la movilización de capital hacia la reconstrucción y el desarrollo regional.
También se analizarán las alternativas para recuperar empresas y empleos en los territorios afectados, aprovechar la regulación y la tecnología para ampliar la participación en el mercado de capitales y fortalecer la confianza en la administración de recursos de terceros.
Impacto del sector en la economía real
La relevancia de la industria fiduciaria trasciende la administración financiera y se refleja en su participación en proyectos estratégicos para el país. Las fiduciarias administran más de 50 patrimonios autónomos vinculados con proyectos de infraestructura 4G y 5G, con recursos superiores a $24 billones. Además, el 81 % de los proyectos inmobiliarios activos y terminados a diciembre de 2025 utiliza la figura fiduciaria.
En materia pensional, el sector administra más de $29 billones del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), destinados al pago de mesadas pensionales, y otros $35 billones en pasivos pensionales de entidades públicas.
A esto se suma un portafolio de inversiones de terceros superior a $330 billones bajo administración de las fiduciarias. Asimismo, tres sociedades fiduciarias que desarrollan la actividad de custodia tienen más de $171 billones en activos de inversionistas extranjeros.
Para obtener más información del Congreso Asofiduciarias y la agenda completa, los interesados pueden acceder haciendo clic al enlace.