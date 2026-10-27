Pymes colombianas con soluciones de pago utilizan 90 % más productos financieros, según Visa

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) colombianas que cuentan con soluciones de pago comerciales utilizan, en promedio, 90 % más productos financieros que aquellas que no tienen estas herramientas, según el Informe de Banca para Pequeñas y Medianas Empresas 2026 de Visa.
El estudio, titulado The Multiplier Effect, también encontró que las relaciones con las pymes generan cinco veces más valor para las entidades financieras en Colombia que las relaciones con clientes de consumo tradicional.
Sin embargo, muchas pymes todavía son atendidas como clientes individuales y no como empresas con necesidades financieras específicas. Esto puede limitar su acceso a herramientas para gestionar pagos, recibir ingresos, controlar gastos y obtener crédito.
Una de las dificultades se presenta cuando los empresarios utilizan las mismas cuentas bancarias y tarjetas para manejar el dinero personal y los recursos de sus negocios. Esta práctica dificulta separar los gastos, identificar los ingresos de la empresa y demostrar su capacidad de pago ante las entidades financieras.
“Las pymes necesitan mucho más que una inyección de dinero. Necesitan integrarse a un ecosistema financiero que les permita acceder a las herramientas necesarias para crecer y que actúe como un verdadero multiplicador de valor”, afirmó Ilana Grimberg, líder de pymes para Visa América Latina y el Caribe.
El informe también destacó que el 97 % de los titulares de tarjetas para pymes en Colombia considera que la entidad que emite su tarjeta es su banco principal. Este es el porcentaje más alto entre los mercados de América Latina incluidos en el estudio.
Para las entidades financieras, este resultado muestra que las tarjetas comerciales pueden ser una puerta de entrada para ofrecer otros servicios a las pequeñas y medianas empresas.
Además de facilitar los pagos, estas herramientas generan información sobre las transacciones de los negocios. Estos datos pueden ayudar a los empresarios a controlar mejor sus gastos y construir un historial financiero que facilite la evaluación de solicitudes de crédito.
“Para las pymes colombianas, contar con soluciones financieras diseñadas para las necesidades de un negocio puede marcar una diferencia importante en su camino de crecimiento”, afirmó Jessica Rodríguez, directora sénior de Soluciones Comerciales de Visa para la Región Andina.
Según la directiva, separar las finanzas personales de las empresariales permite administrar mejor el dinero y generar información que puede abrir oportunidades de acceso a productos financieros.
Así, el informe señala que Colombia tiene potencial para ampliar la oferta de servicios financieros especializados para las pymes, con soluciones que respondan a las necesidades de cada negocio y faciliten su crecimiento.