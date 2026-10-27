MinHacienda defiende traslado de recursos del metro de Bogotá al Presupuesto y lanza críticas a Petro

El Ministerio de Hacienda defendió la reprogramación de recursos del Presupuesto General de la Nación para mitigar el riesgo energético en la Costa Caribe y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el aplazamiento de desembolsos destinados a la primera línea del metro de Bogotá.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que fue la administración anterior la que modificó el cronograma de desembolsos del convenio de cofinanciación del metro mediante la firma de un otrosí. Según el funcionario, los recursos aplazados no fueron ejecutados por el Gobierno Nacional.
«Nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, cuando fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la línea 1 del metro para 2025 y 2026», señaló el ministro.
La controversia surgió luego de que el Gobierno Nacional solicitara al Congreso aprobar modificaciones al Presupuesto General de la Nación de 2026 por $3,9 billones, con el fin de atender la crisis financiera del sector eléctrico y financiar la atención y reconstrucción tras el terremoto.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, parte de los recursos provendría de la reprogramación de inversiones previstas para la calle 13 y la primera línea del metro de Bogotá.
Durante su intervención ante el Congreso, Gómez Martínez explicó que se reasignarían $750.000 millones correspondientes a proyectos de transporte que no se ejecutarían durante 2026. De ese monto, $437.000 millones corresponden a la calle 13 y $313.000 millones a la primera línea del metro.
El funcionario precisó que los ajustes se limitan al presupuesto de 2026 y no comprometen las apropiaciones previstas para 2027. También aclaró que la propuesta no reduce los recursos destinados a los sistemas de transporte público de otras regiones, dado que los proyectos involucrados corresponden a Bogotá.
La iniciativa generó críticas de sectores de oposición, que acusaron al Gobierno de buscar recortar los recursos destinados a la capital. En respuesta, el ministro defendió la modificación presupuestal y atribuyó el aplazamiento de los desembolsos del metro a las decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
¿Qué pasó con los recursos del Metro de Bogotá?
El antecedente se remonta a enero de 2025, cuando el Gobierno nacional aplazó aportes presupuestales para proyectos de infraestructura, incluida la primera línea del Metro de Bogotá. La medida generó críticas del alcalde Carlos Fernando Galán, quien advirtió sobre los posibles sobrecostos para la ciudad.
Posteriormente, en julio de 2025, la Nación y el Distrito acordaron modificar el cronograma de financiación de varios proyectos de movilidad. Para la primera línea del metro, el aporte nacional previsto para julio se reprogramó inicialmente para octubre de ese año.
El acuerdo buscaba reorganizar el flujo de caja de los proyectos sin modificar el valor total de los aportes comprometidos. En octubre de 2025, el Gobierno nacional informó que firmó nuevos otrosíes para actualizar los cronogramas de financiación y garantizar la continuidad de las obras.