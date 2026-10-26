Tras el caso Presto, Gobierno De la Espriella anuncia plan para rescatar otras empresas en riesgo de quiebra

La crisis de una empresa puede poner en riesgo mucho más que su operación: también amenaza los ingresos de cientos de trabajadores y el sustento de sus familias. Ese fue el argumento que llevó al Gobierno de Abelardo De la Espriella a intervenir en la situación de Presto, la cadena colombiana de hamburguesas que continuará operando tras ser adquirida por Grupo Nutresa.
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Ahora, el Ejecutivo quiere extender esa estrategia a otras compañías que atraviesan dificultades financieras. Durante su alocución del domingo 25 de octubre, el presidente anunció que elaborará una lista de empresas en problemas para buscar, junto con el Ministerio de Comercio, inversionistas nacionales y extranjeros que puedan contribuir a su continuidad.
«Vamos a hacer la lista de las empresas en problemas hoy en Colombia para buscarles con el ministro y todo su equipo inversionistas nacionales y extranjeros. No vamos a dejar perder esos empleos y la historia y el legado que hay detrás de cada compañía que hoy está en riesgo de cerrar», afirmó el mandatario.
El anuncio se conoce después de la operación que permitió a Grupo Nutresa adquirir Presto, una marca con décadas de historia en el mercado colombiano. Según el Gobierno, la transacción permitirá preservar cerca de 700 puestos de trabajo y mantener la actividad de una cadena reconocida por varias generaciones de consumidores.
Sin embargo, el presidente no detalló cuáles serán las próximas empresas incluidas en la iniciativa, cuántas podrían recibir apoyo ni qué mecanismos se utilizarán para encontrar compradores o inversionistas. Por ahora, el anuncio plantea una estrategia de acercamiento entre el Gobierno y el sector privado para buscar alternativas empresariales antes de que más compañías tengan que cerrar.
¿Cómo intervino el Gobierno De la Espriella para salvar a Presto?
De acuerdo con la explicación de De la Espriella, el Gobierno conoció la difícil situación de Presto y el riesgo de que cientos de trabajadores perdieran sus empleos. A partir de ese momento, el Ministerio de Comercio, encabezado por Mauricio Gómez Amín, estableció contacto con diferentes grupos empresariales para explorar una salida.
Entre las compañías contactadas estuvo Grupo Nutresa, que decidió adquirir la cadena de restaurantes. El presidente sostuvo que el Ejecutivo facilitó las gestiones necesarias para que la operación se concretara en un periodo corto.
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«Desde el gobierno lo que hicimos nosotros fue adelantar todas las gestiones necesarias para que esa compra se pudiera hacer en el menor tiempo y facilitamos esta operación en cuestión de horas», señaló el presidente durante su intervención.
El resultado anunciado fue la continuidad de Presto bajo la propiedad de Grupo Nutresa y la preservación de cerca de 700 empleos. La cifra corresponde a los puestos de trabajo que, según el Gobierno, se conservarán con la adquisición.
La operación también tiene relevancia para el grupo empresarial comprador. Presto se incorporará al portafolio de Alimentos al Consumidor de Nutresa, que incluye marcas como El Corral, Papa Johns y Leños & Carbón.
La adquisición fue presentada por el Gobierno como un ejemplo de cooperación entre el sector público y los empresarios para evitar la pérdida de empleos. Grupo Nutresa, por su parte, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso.
La compañía reconoció el apoyo del presidente Abelardo De la Espriella y de Mónica Alexandra Macías Sánchez, auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, durante esta etapa.
Nutresa también destacó el vínculo de Presto con los consumidores colombianos y la importancia de mantener la marca en el mercado: «Presto es mucho más que hamburguesas: son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer», informó la compañía.
¿Qué hará el Gobierno para ayudar a otras empresas en problemas?
El siguiente paso anunciado por De la Espriella será identificar compañías colombianas que atraviesen dificultades y buscar posibles inversionistas interesados en mantenerlas en funcionamiento.
La propuesta contempla acercamientos con empresarios nacionales y extranjeros, con el objetivo de encontrar alternativas para compañías que estén en riesgo de cerrar y proteger los empleos asociados con sus operaciones.
El mandatario defendió el papel de las empresas privadas en la generación de actividad económica y empleo, y sostuvo que el Estado debe facilitar las condiciones para que puedan continuar funcionando: «El motor de la economía es la empresa privada, hay que apoyarla y hay que estar ahí dándole garantías a todos los empresarios», afirmó.
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La iniciativa, por tanto, apunta a que el Gobierno actúe como facilitador entre compañías con dificultades y potenciales compradores o inversionistas. El caso de Presto sería el referente inicial para esa estrategia.