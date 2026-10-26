Nuevas vacantes en el Banco de Talentos del Gobierno De la Espriella: así puede aplicar a los empleos con altos salarios

El Banco de Talentos fue una de las iniciativas con las que el Gobierno de Abelardo De la Espriella prometió abrir nuevas oportunidades para los colombianos interesados en trabajar con el Estado por sus capacidades y méritos. La plataforma despertó el interés de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, acceder a posiciones de responsabilidad y poner su experiencia al servicio del país, sin depender necesariamente de recomendaciones políticas.
Lea también: Nuevo plan del Gobierno De la Espriella para generar empleo en estas regiones: estos ciudadanos podrán ser contratados fácilmente
Ahora, el mecanismo tiene una nueva convocatoria que amplía las opciones para quienes buscan una oportunidad laboral: el Gobierno De la Espriella anunció 14 vacantes en las oficinas comerciales de ProColombia, distribuidas en 14 países. Los cargos están relacionados con la promoción de exportaciones colombianas, la atracción de inversión extranjera y el impulso al turismo nacional.
El anuncio fue realizado por el presidente De la Espriella el domingo 25 de octubre de 2026, durante una alocución desde Barranquilla. Las plazas buscan fortalecer la presencia comercial de Colombia en mercados internacionales y serán gestionadas a través del Banco Nacional de Talentos.
¿Cuáles son las nuevas vacantes en el Gobierno De la Espriella?
El presidente anunció tres tipos de cargos para las oficinas comerciales de Colombia en el exterior. La distribución de las 14 plazas es la siguiente:
- 11 vacantes de consejero – director de Oficina Comercial.
- Dos vacantes de primer secretario – director de Oficina Comercial.
- Una vacante de segundo secretario – representante comercial.
Las oportunidades están distribuidas en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Ecuador, España, Italia, Francia, Indonesia, México, Reino Unido, Singapur, Israel y Qatar.
Estos cargos tienen como propósito contribuir a la apertura de mercados para los productos colombianos, atraer inversión extranjera y fortalecer la promoción turística. También buscan apoyar a los empresarios nacionales que quieren ampliar sus operaciones y llegar a nuevos compradores internacionales.
«Nuestra misión es clara: abrir nuevos mercados para nuestros productos, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y generar oportunidades para nuestros empresarios», afirmó De la Espriella durante su intervención.
La convocatoria se diferencia de otras oportunidades laborales en el Estado porque las plazas están vinculadas a oficinas comerciales ubicadas fuera de Colombia. Por ello, los aspirantes deben revisar las condiciones de cada cargo y considerar que el Gobierno destacó la importancia de conocer el país en el que se desarrollarán las funciones.
Puede interesarle: Empleo en Colombia: Gobierno De la Espriella dará 25 % de un salario mínimo por cada nuevo trabajador a estas empresas
Uno de los criterios destacados por el presidente es el conocimiento del entorno local. De la Espriella señaló que busca colombianos que ya residan en los países donde están ubicadas las oficinas y que conozcan su cultura y economía: «Necesitamos colombianos que ya vivan en esos países y que conozcan bien la cultura y la economía local», manifestó el presidente.
El mandatario también explicó que contar con profesionales familiarizados con esos entornos puede facilitar el trabajo y evitar gastos innecesarios. Según indicó, la intención es optimizar los recursos públicos destinados a la red comercial de Colombia en el exterior.
¿Qué es el Banco de Talentos del Gobierno De la Espriella?
El Banco Nacional de Talentos es una plataforma creada para reunir las hojas de vida de colombianos interesados en trabajar en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos durante el cuatrienio.
La iniciativa busca identificar perfiles que puedan responder a las necesidades de las entidades estatales. Para ello, el Gobierno anunció que utilizará herramientas de inteligencia artificial para clasificar las hojas de vida y relacionar las capacidades de los aspirantes con los puestos o funciones que se requieran.
«Este banco creará el registro de hojas de vida más grande e importante del país, una plataforma tecnológica de última generación con inteligencia artificial que permitirá registrar perfiles de forma ágil y segura, clasificarlos de manera adecuada, hacer una unión precisa entre capacidades y necesidades del Estado y mantener una base de datos viva y dinámica«, explicó el mandatario en su momento.
De la Espriella también presentó la iniciativa como una forma de ampliar el acceso al servicio público y reducir la dependencia de recomendaciones políticas para llegar a determinados cargos.
«Ya no más puertas cerradas, ya no más ‘¿quién te recomendó?’. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la Patria Milagro», señaló.
¿Cómo postularse a las vacantes de ProColombia?
Durante la alocución, el presidente De la Espriella indicó que los colombianos interesados que cumplan con los perfiles y requisitos deben enviar su hoja de vida al correo electrónico [email protected], habilitado por el Gobierno para recibir las postulaciones.
Antes de enviar los documentos, es recomendable revisar la experiencia relacionada con las funciones comerciales, el conocimiento del país de destino y las condiciones específicas de la plaza a la que se aspira.
También puede leer: Limitar el uso del efectivo en Colombia: proponen a De la Espriella que tampoco se acepte para pagar peajes, taxis y estos servicios
Con estas 14 vacantes, el Gobierno busca fortalecer la presencia comercial de Colombia en el exterior y vincular talento a las tareas de promoción de exportaciones, inversión y turismo. Para los aspirantes, el paso clave es verificar las condiciones de cada plaza y enviar su hoja de vida por el canal anunciado, teniendo presente que la inscripción no garantiza la selección.