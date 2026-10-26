Gobierno De la Espriella deroga las APPA creadas por Petro en 17 municipios de Córdoba

El Ministerio de Agricultura de Colombia derogó, mediante una resolución, las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA) en 17 municipios de Córdoba. Los territorios cobijados por la medida son Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero, San Carlos y San Pelayo.
Esta decisión se venía barajando desde hace algunas semanas en el Gobierno, debido a que se consideraba que estas figuras habrían generado restricciones al uso productivo de la tierra en otros sectores de la economía, como la minería, el comercio, la construcción de vivienda, la industria y el turismo.
Estas zonas también fueron incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según los documentos que sustentaron la medida, su objetivo era proteger los territorios con vocación agrícola para garantizar la producción de alimentos, preservar la seguridad alimentaria y evitar que esos terrenos se destinaran a actividades incompatibles con las labores agropecuarias.
Si bien esos fueron los argumentos del gobierno Petro para impulsar la iniciativa, sus críticos sostenían que las decisiones sobre el uso del suelo restringían la autonomía de los municipios y limitaban el desarrollo de otros sectores económicos.
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Por otro lado, algunos congresistas que se oponían a estas áreas manifestaron que la figura generaba incertidumbre jurídica para propietarios e inversionistas, además de afectar derechos relacionados con la libertad económica y la propiedad privada.