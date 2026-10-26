Gobierno no ha prorrogado concesión Autopistas del Café, pero sí revivió estudio de nuevo megaproyecto Conexión Centro

El Ministerio de Transporte de Colombia dio a conocer este lunes precisiones clave sobre el futuro del corredor vial Autopistas del Café, una infraestructura de 256 kilómetros que conecta a las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, con posibles extensiones a futuro hacia Calarcá y La Paila.
Desde la cartera de transporte aclararon que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha suscrito ninguna prórroga ni otrosí para extender el contrato de la concesión, el cual fue firmado originariamente en abril de 1997.
La actuación de la entidad, según el Ministerio, responde a un nuevo cálculo financiero y actualización por inflación, tal y como está fijado en el contrato de concesión.
De acuerdo con este último, la terminación del proyecto de Autopistas del Café se encuentra sujeta al retorno del capital invertido por el privado y al logro de la rentabilidad pactada mediante la Tasa Interna de Retorno (TIR), según el modelo financiero aplicable al proyecto.
Si bien se tenía proyectado febrero de 2027 como la fecha estimada para alcanzar dicha rentabilidad, el modelo debía actualizarse con la inflación real, en línea con el contrato y lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento. Tras efectuar dicha actualización, la ANI y la interventoría concluyeron que para esa fecha aún no se habrá alcanzado la TIR acordada.
“Lo que cambió fue la estimación de la fecha de terminación. No hemos prorrogado la concesión. Estamos cumpliendo lo pactado y respetando una decisión judicial», enfatizó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Así las cosas, la fecha efectiva en la que finalizará la concesión quedará sujeta a la verificación técnica del modelo por parte de la ANI y la interventoría, aunque esta podría ser septiembre de 2027, según dijo hace unos días la ministra Noguera.
Estado de la IP Conexión Centro y gestión del corredor
En relación con el futuro de la infraestructura vial en el Eje Cafetero, el Ministerio especificó que la ANI no ha adjudicado ningún contrato para la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro, que fue presentada por Odinsa Vías.
En este punto es clave señalar que el expresidente Gustavo Petro había negado el proyecto hace unos meses. Sin embargo, en este Gobierno, la entidad ya procedió a revocar la resolución que previamente había rechazado dicha propuesta y ordenó retomar su proceso de evaluación.
Conexión Centro es una iniciativa orientada a ampliar, mejorar, operar y mantener los corredores una vez concluya el contrato actual de Autopistas del Café.
Noguera reiteró que «evaluar una propuesta no significa aprobarla y mucho menos adjudicarla», por lo que su viabilidad continúa bajo análisis en los frentes técnico, jurídico, financiero y de riesgos.
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Garantía de mantenimiento y tarifas diferenciales
El Gobierno mostró su preocupación por los eventuales vacíos de mantenimiento al revertir las concesiones al Instituto Nacional de Vías (Invías).
Como referencia, la ministra citó el deterioro visible en corredores como Santuario–Caño Alegre (entregado en 2018); Puente Nacional–San Gil y San Gil–Bucaramanga (de la antigua concesión Zipaquirá–Palenque, revertida en 2017) y Café Madrid – La Cemento (de la concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga, revertida en 2016).
Entre las fallas operativas reportadas figuran baches, grietas, fallas en drenaje y deficiente señalización. «No queremos que esa situación se repita en el Eje Cafetero», acotó la jefa de la cartera vial.
Por último, se confirmó que la ANI, la interventoría y el actual concesionario avanzan en la estructuración e implementación de tarifas diferenciales en los peajes de la zona, dirigidas especialmente a las comunidades que frecuentan diariamente el corredor por motivos laborales, académicos o de salud.
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