La atención del terremoto que golpeó a 16 departamentos y 498 municipios demandará un esfuerzo fiscal histórico de $54,3 billones, cifra superior a los $30 billones calculados inicialmente y de los cuales $19,7 billones corresponderán exclusivamente a vivienda.
Así lo reveló el ministro de Vivienda durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, al confirmar que el costo de la reconstrucción de Colombia aumentó y es muestra de la magnitud del desastre que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
El balance oficial contabiliza 2.341 edificios afectados, 743 colapsados, 203.301 viviendas averiadas y 51.778 destruidas.
Ante esta situación, el MinVivienda dimensionó la magnitud: “Podríamos decir que ese es el número de viviendas que tiene mi ciudad, Bucaramanga (…). En una mano tenemos que reconstruir el sector de vivienda y en la otra mitad del país”.
Primeros aportes y el costo de la reconstrucción de Colombia
Ahora bien, el ministro Beltrán aseguró que, una vez se terminó la primera fase de la reconstrucción, que incluyó el diagnóstico total del país, arrancará la segunda etapa, para la cual el Gobierno ya cuenta con $1,7 billones de Fonvivienda y el Fondo Milagro para ejecutar en conjunto con los constructores.
Sobre esto, el funcionario anotó: “Vamos a privilegiar a los que no tuvieron temor de meterse la mano al bolsillo y ayudar en la reconstrucción; vamos a empujarlos para que avancen”.
Este paquete inicial contempla adquirir 4.700 viviendas ya terminadas, 1.070 soluciones rurales y 19.000 mejoramientos habitacionales. El funcionario agradeció además que las empresas del sector ya entregaron 1.077 viviendas urbanas donadas y aportaron el 90 % de las 1.245 toneladas de materiales recibidas.
De otro lado, en su declaración en el Congreso de Camacol, el MinVivienda afirmó que, ante la estrechez fiscal, la cartera se enfocará en destrabar el 96 % de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizados y agilizar la habilitación de suelo.
El objetivo es abrir una tercera generación de macroproyectos con normas concertadas para construir vivienda de interés social y prioritario.
Finalmente, el titular de la cartera presentó los cinco programas que quedarán blindados en el Plan Nacional de Desarrollo: Mi Casa Milagro (que reemplaza a Mi Casa Ya con subsidios de hasta 30 salarios por orden de llegada), Mejora tu Casa, Colombia País de Propietarios, Mi Casa Rural y Hábitat del Bienestar Territorial.