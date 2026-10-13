De la Espriella anuncia giro de $1 billón para reconstrucción tras terremoto: así se distribuirán los recursos

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Fondo Milagro comenzó a disponer de $1 billón para reconstruir viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y vías afectadas por el terremoto.
El mandatario explicó que los recursos están destinados a atender las necesidades de las zonas afectadas y que su gobierno buscará garantizar que cada peso tenga un destino verificable. Durante una alocución, afirmó que el objetivo es pasar de los anuncios a la ejecución de las obras.
“Hoy la reconstrucción es una realidad. Ya tiene que pasar de las palabras a las obras. Por eso, desde el miércoles 7 de octubre, el Fondo Milagro comenzó a disponer de un billón de pesos para atender viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y vías”, señaló.
De la Espriella también aseguró que los contratos deberán ser transparentes y que los recursos no pasarán por intermediarios. “Mi instrucción ha sido que cada peso tiene que tener un destino verificable, cada contratación debe poder explicarse. Ninguna tragedia puede convertirse en un negocio”, afirmó.
El presidente agregó que la distribución de los recursos deberá llegar directamente a las personas que los necesitan. “La regla que le he impuesto al Fondo Milagro es que la plata de la tragedia no pasa por manos de intermediarios, llega directamente al pueblo que la necesita”, sostuvo.
Al frente de la gerencia del Fondo Milagro está el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien en julio había sido nombrado presidente de ProColombia.
El gerente explicó que, antes de distribuir los recursos, se deben identificar las zonas con mayores afectaciones, calcular los costos de reconstrucción y determinar las fuentes de financiación. El análisis también tendrá en cuenta los daños cubiertos por pólizas de seguros y aquellos que deban ser asumidos directamente por particulares.