Con la llegada de un nuevo año, las familias colombianas comienzan a hacer cuentas para afrontar los gastos que llegan con enero. Entre ellos están los relacionados con la educación: matrículas, pensiones, uniformes, útiles escolares y otros cobros que hacen parte del presupuesto de los hogares que tienen a sus hijos en colegios privados.
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Para 2027, estos gastos tendrán nuevos ajustes. El Ministerio de Educación Nacional estableció los parámetros que podrán aplicar los establecimientos educativos privados para aumentar las tarifas de matrícula y pensión durante el próximo año escolar. Los incrementos no serán iguales para todos los colegios: dependerán de su clasificación, de los resultados en permanencia estudiantil y de otros criterios relacionados con la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes.
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La regulación contempla aumentos que pueden llegar hasta el 11,24 %, siempre que el establecimiento cumpla los requisitos para acceder a todos los componentes de incremento. Sin embargo, ese porcentaje es un límite máximo y no significa que todos los colegios puedan cobrarlo ni que estén obligados a hacerlo.
La decisión quedó establecida en la Resolución 020309 del 31 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Educación, que fija las reglas para los establecimientos privados de preescolar, básica y media en el año escolar que comienza en 2027.
¿Cuánto pueden subir las matrículas y pensiones de los colegios privados en 2027?
El punto de partida para calcular los incrementos es la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a junio de 2026, que fue de 6,14 %, de acuerdo con el dato certificado por el DANE.
A ese porcentaje se pueden sumar otros componentes, según las características y los resultados de cada institución. La resolución contempla cuatro factores adicionales: la clasificación del colegio, la permanencia de sus estudiantes, las estrategias de educación inclusiva y el reconocimiento salarial a los docentes.
El componente de clasificación depende del régimen tarifario en el que se encuentre el establecimiento. En los colegios con libertad regulada por certificación o acreditación de calidad, el reconocimiento adicional es de 1 %. Para los que están en libertad regulada por aplicación del Manual de Autoevaluación es de 0,83 %, mientras que para los de libertad vigilada es de 0,66 %. A estos valores se les pueden sumar los siguientes porcentajes:
- Educación inclusiva: 0,4 %. Aplica para los establecimientos que atienden estudiantes con discapacidad o con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento, debidamente caracterizados conforme a las condiciones establecidas en la resolución.
- Reconocimiento a la labor docente: 3,2 %. Se reconoce a los colegios que acrediten que al menos el 80 % de sus docentes recibe salarios conforme al escalafón del Decreto Ley 2277 de 1979, o que cuentan con una estructura salarial equivalente o superior.
- Permanencia estudiantil: hasta 0,5 %. El porcentaje depende de los resultados del colegio en los indicadores de permanencia y aprobación de sus estudiantes.
Este último componente tiene tres niveles: alto, con un reconocimiento de 0,5 %; medio, con 0,33 %; y bajo, con 0,16 %. Para calcularlo, el Ministerio considera la permanencia de los estudiantes durante el año escolar, la continuidad de un año a otro y la tasa de aprobación.
¿Por qué no todos los colegios podrán subir lo mismo?
La clasificación tarifaria es determinante para establecer cuánto puede aumentar cada institución. La regulación contempla los regímenes de libertad regulada por certificación o acreditación de calidad, libertad regulada por aplicación del Manual de Autoevaluación, libertad vigilada y régimen controlado.
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En el primer caso, un colegio puede sumar 1 % por su acreditación de calidad; en el segundo, 0,83 % por su clasificación en la autoevaluación. Para los establecimientos en libertad vigilada, el componente de clasificación es de 0,66 %. En el régimen controlado no se reconoce un porcentaje adicional por ese factor.
Esto significa que el incremento máximo depende de la combinación de requisitos que cumpla cada institución. Por ejemplo, un colegio en libertad regulada por certificación de calidad que obtenga los reconocimientos por inclusión, remuneración docente y permanencia alta podría sumar 11,24 %: 6,14 % del IPC, 1 % por clasificación, 0,4 % por inclusión, 3,2 % por salarios docentes y 0,5 % por permanencia.
En cambio, un establecimiento que no tenga derecho a alguno de esos componentes deberá calcular su tarifa sin incluirlo. Por eso, las familias no deben asumir que el aumento máximo será aplicado de manera generalizada. Además, el Ministerio estableció que estos porcentajes son topes: el Consejo Directivo de cada colegio puede decidir un incremento inferior al permitido.
Para entender cómo se reflejaría el ajuste en el bolsillo de los hogares, se puede tomar como referencia una pensión mensual de $1 millón. Si el colegio está habilitado para aplicar el incremento máximo de 11,24 %, el aumento sería de $112.400. En ese escenario, la mensualidad pasaría de $1 millón a $1.112.400.
Esto representaría un gasto adicional de $1.348.800 durante un año de 12 mensualidades, frente al valor anterior, siempre que la pensión se cobre durante los 12 meses y se mantenga esa tarifa.
¿Qué otros cobros pueden hacer los colegios privados?
La resolución también contempla los cobros periódicos asociados a servicios como transporte escolar, alimentación y alojamiento. Para estos conceptos, los establecimientos deben atender las disposiciones específicas del Decreto 1075 de 2015; por tanto, no se debe asumir automáticamente que tendrán el mismo incremento de las matrículas y pensiones.
También hay reglas para los llamados otros cobros periódicos. Estos deben estar expresamente establecidos en el reglamento o manual de convivencia, responder a criterios de pertinencia y razonabilidad y derivarse directamente de los servicios educativos ofrecidos.
En materia de útiles, textos y uniformes, los colegios no pueden imponer marcas ni proveedores específicos. Las listas deben ser aprobadas por el Consejo Directivo y los establecimientos deben registrarlas en la plataforma EVI, utilizada por el Ministerio para la evaluación institucional y el reporte financiero.
Esto permite que las familias puedan buscar diferentes proveedores y comparar precios, sin que el colegio les imponga un establecimiento comercial o una marca determinada.
¿Qué pueden hacer los padres si consideran excesivo el aumento?
La autorización de los incrementos no significa que cada colegio pueda fijar libremente cualquier tarifa. Los establecimientos deben adelantar su proceso de autoevaluación, reportar la información correspondiente en la plataforma EVI y presentar ante la secretaría de Educación las tarifas propuestas, junto con los soportes exigidos.
Las secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas son las encargadas de expedir los actos administrativos que autorizan las tarifas de los colegios bajo su jurisdicción, antes de que comience el periodo de matrículas.
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Por eso, si una familia recibe un cobro que considera irregular o que no corresponde a la tarifa autorizada, puede acudir a la secretaría de Educación de su municipio o departamento y solicitar la revisión del caso. También puede utilizar los canales de atención del Ministerio de Educación Nacional. La resolución, además, establece que los colegios no pueden suspender las clases, excluir a los estudiantes de las actividades académicas ni impedirles presentar evaluaciones por falta de pago. Consulte acá la Resolución No. 020309 de 2026.