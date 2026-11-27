Cada año, millones de colombianos revisan cuánto deben pagar en impuestos, qué obligaciones tienen ante la DIAN y cuáles son los límites para realizar determinados trámites tributarios. Detrás de buena parte de esos cálculos hay una cifra que suele pasar inadvertida, pero que tiene efectos directos en el bolsillo: la Unidad de Valor Tributario (UVT).
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Este indicador sirve como referencia para actualizar valores establecidos en las normas tributarias. Por eso, cuando aumenta, también cambian en pesos los montos que se calculan con base en él, como ciertos topes, límites y sanciones relacionados con las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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La DIAN ya puso sobre la mesa el valor que tendría esta unidad para 2027. La entidad publicó un proyecto de resolución que plantea fijarla en $55.673, una cifra superior a los $52.374 que rigen durante 2026. La propuesta representa un incremento de 6,30 % y todavía está abierta a comentarios de ciudadanos y grupos de interés.
Aunque el ajuste no significa que todos los impuestos vayan a subir automáticamente en esa misma proporción, sí tendrá consecuencias en los valores expresados en UVT y, por tanto, en distintas obligaciones tributarias que deben revisar personas naturales, trabajadores independientes y empresas.
¿Cuánto subiría la UVT para 2027 y qué propone la DIAN?
El proyecto de resolución establece que la UVT para el año gravable 2027 tendría un valor de $55.673. En 2026, esta unidad equivale a $52.374, por lo que el aumento sería de $3.299 por cada UVT.
La actualización responde a una regla prevista en el artículo 868 del Estatuto Tributario. Esta disposición establece que el valor debe reajustarse anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) para los hogares de ingresos medios —denominados actualmente hogares de clase media—, durante el periodo comprendido entre el primero de octubre del año anterior y la misma fecha del año inmediatamente anterior.
Para establecer el nuevo monto, la DIAN tomó como referencia la variación de 6,30 % certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 1 de octubre de 2026.
La entidad dejó constancia de que ese resultado fue certificado por el DANE mediante el documento 217633 del 8 de octubre de 2026. Posteriormente, la Subdirección de Estudios Económicos de la DIAN certificó el cálculo de la UVT para 2027, mediante oficio del 29 de octubre.
Sin embargo, es importante tener presente que se trata de un proyecto de resolución y no de una disposición definitiva. La DIAN lo publicó el 25 de noviembre y recibirá observaciones, sugerencias y comentarios hasta el 4 de diciembre de 2026. Después de esa etapa deberá expedirse la resolución correspondiente.
¿Qué es la UVT y por qué importa para los colombianos?
La Unidad de Valor Tributario es una medida que utiliza la DIAN para expresar en una misma unidad diferentes valores contemplados en las normas tributarias. En lugar de establecer cada año una cantidad fija en pesos, la legislación puede definir un límite en UVT y convertirlo a dinero según el valor vigente para cada periodo.
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Esto permite actualizar los montos sin tener que modificar individualmente cada disposición tributaria. Por ejemplo, si una norma establece un límite de 100 UVT, durante 2026 ese valor equivale a $5.237.400. Con la propuesta para 2027, las mismas 100 UVT representarían $5.567.300. La diferencia sería de $329.900. Es decir, el número de unidades se mantiene, pero su equivalencia en pesos aumenta.
Este mecanismo es relevante porque distintos límites y obligaciones tributarias se encuentran expresados en UVT. Por eso, una actualización anual puede modificar los valores que las personas deben tener en cuenta al cumplir sus responsabilidades ante la DIAN.
¿Qué impuestos y obligaciones podrían verse impactados?
El ajuste de la UVT tiene efectos sobre los valores tributarios que están definidos en función de esta unidad. Entre ellos pueden encontrarse topes para determinar obligaciones, límites establecidos para ciertos beneficios y montos utilizados para calcular sanciones.
Uno de los asuntos que deben revisar las personas naturales es el relacionado con sus responsabilidades frente al impuesto sobre la renta. Algunos criterios y límites establecidos por la normativa tributaria están expresados en UVT, por lo que su equivalencia en pesos cambia cuando se actualiza esta unidad.
También es un dato relevante para los trabajadores independientes y quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia, pues deben revisar los valores que determinan sus responsabilidades tributarias y las condiciones aplicables a sus operaciones.
En el caso de las empresas, la actualización también puede incidir en diferentes montos utilizados para cumplir obligaciones fiscales, calcular determinados límites y establecer sanciones cuando corresponda.
No obstante, hay una precisión importante: el incremento de la UVT no implica que todas las personas deban pagar 6,30 % más de impuestos. El efecto depende de las reglas particulares de cada obligación, de los valores expresados en esta unidad y de las condiciones que deba cumplir cada contribuyente.
Por ejemplo, si una persona debe revisar un límite establecido en 3.500 UVT, no debe tomar esa cifra como un valor fijo en pesos. Tiene que multiplicarla por la UVT vigente para el año que corresponda. Si el proyecto se convierte en resolución definitiva, ese cálculo para 2027 se hará con los $55.673 propuestos.
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La DIAN abrió un periodo de consulta pública entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. Durante esos días, ciudadanos y grupos de interés pueden presentar comentarios y observaciones al proyecto.
La entidad deberá revisar ese proceso antes de expedir la resolución definitiva. El texto establece que la disposición regirá a partir del día siguiente a su publicación. Lea el proyecto de resolución completo haciendo clic en este enlace.