El mercado cambiario colombiano reanudó sus operaciones en la modalidad spot este viernes con un claro sesgo bajista tras el festivo de Acción de Gracias celebrado ayer en Estados Unidos.
La divisa estadounidense abrió en $3.515, lo que representa una caída de $40 frente al cierre spot del miércoles ($3.555) y un retroceso de $34,70 respecto al cierre Next Day de ayer ($3.549,70), sosteniéndose apenas por encima del umbral de los $3.500 en una jornada marcada por una pausa global del dólar y un fuerte repunte en los precios del crudo.
JP Tactical Trading señaló que la divisa se mantiene apenas sobre el soporte de los $3.500, profundizando la corrección iniciada tras el rechazo técnico registrado en la zona de techo entre $3.680 y $3.750 (límite superior de la tendencia bajista estructural vigente desde octubre de 2022, donde existía un alto volumen de posiciones atrapadas).
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Los expertos de la firma advirtieron que el precio arranca en la parte media-baja del rango intradiario estimado por el modelo táctico ($3.455 – $3.584), mientras a nivel global y regional el billete verde atraviesa un proceso de descanso tras un movimiento alcista muy extendido, cediendo terreno luego de haber tocado máximos de 52 semanas en Brasil y México.
Juan David López, socio de Comercio Exterior en Baker McKenzie Colombia, señaló que, más allá del nivel puntual que alcance el tipo de cambio en los próximos días, el foco de atención para el sector empresarial debe centrarse en la velocidad de variación del entorno y la incertidumbre que imprime sobre las decisiones de negocio.
Según el experto, la reciente depreciación del peso responde a la convergencia de presiones externas e internas: las expectativas sobre las tasas de interés en EE. UU., la corrección acumulada del petróleo en el mes y las dudas en torno a la sostenibilidad fiscal de Colombia.
Petróleo acelera su rebote semanal ante renovados ataques
Los precios internacionales de los hidrocarburos operan con ganancias sólidas este viernes, encaminándose a cerrar su primera semana positiva del mes.
El Brent sube un 1,10 %, alcanzando los US$97,66 por barril. El contrato apunta a una ganancia semanal superior al 5 %, su primer avance semanal en noviembre, aunque mantiene un retroceso mensual cercano al 20 %. Por su parte, el WTI avanza un 2,70 %, situándose hasta los US$85,97 por barril.
El impulso responde al incremento en la prima de riesgo geopolítico tras renovados ataques contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudí y embarcaciones comerciales en torno al Estrecho de Ormuz, lo que aviva los temores de que una escalada de hostilidades en Medio Oriente vuelva a interrumpir los flujos de suministro regional.
Rezago en inversión e infraestructura en Colombia
La atención económica en Colombia se centra en las advertencias emitidas durante el Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Los expertos invitados señalaron que Colombia destina actualmente entre el 1,8 % y el 1,9 % del PIB a infraestructura, nivel muy inferior al 3,5 % que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima indispensable para cerrar las brechas del sector. Tan solo en el segmento aeroportuario se requieren inversiones por US$18.000 millones hacia 2055.
La inversión total del país ronda el 16 % del PIB, uno de sus registros más bajos en cuatro décadas, y una cifra lejos del rango de 23 % a 30 % del PIB necesario para sostener tasas de crecimiento económico cercanas al 4 % anual. A esta restricción presupuestal se suman fallas en la estructuración de proyectos, demoras en licenciamiento y trámites, y falta de estabilidad regulatoria.
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