El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia finaliza la jornada del 26 de noviembre de 2026 en 2.372,04 puntos registrando una variación positiva de 0,98 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 14,70 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.425 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $51.171 millones, mostrando una variación negativa de 70,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $175.859 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,21 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $10.121 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Cementos Argos ordinaria (Cemargos + 1,56 %) que negoció $6.115 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura + 2,99 %) que transó un monto de $5.878 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de ISA (ISA) que suben 4,50 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 3,68 %.
- Finalmente, los títulos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que se valorizaron 3,45 %.
Las acciones de Grupo sura ordinaria (Gruposura) bajaron – 2,45 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 0,60 % y marcan un volumen de operaciones de $739 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap