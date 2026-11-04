El principal índice de la Bolsa de Colombia, el MSCI Colcap, tendrá su próximo rebalanceo durante noviembre, en el cual se revisará el peso que tendrán las principales acciones del mercado local.
Según cuentas de Cibest Capital, el 18 de noviembre será la fecha de corte de precios y publicación de la canasta pro forma, mientras que el rebalanceo será implementado al cierre del 30 de noviembre y efectivo desde el primero de diciembre.
Además, vale recordar que esta revisión de noviembre es uno de los principales eventos técnicos del año para el mercado accionario colombiano, de acuerdo con la firma de inversiones.
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La razón es que, a diferencia de los rebalanceos de febrero, mayo y agosto, que enfocados principalmente en ajustes de ponderaciones (es decir, el peso de las acciones al interior del indicador), en noviembre se hace la revisión anual completa del MSCI Colcap, en la que pueden presentarse inclusiones o exclusiones.
Sin embargo, la Vicepresidencia de Estructuración de Mercado de Capitales de Cibest Capital indicó que no espera cambios en la composición del índice, aunque “la actualización de las ponderaciones podría generar flujos relevantes”.
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¿Cómo cambiará el MSCI Colcap en el rebalanceo?
De acuerdo con Cibest Capital, el MSCI Colcap busca alcanzar 25 acciones de al menos 20 emisores, sujetas a criterios de capitalización bursátil, flotante, liquidez y frecuencia de negociación, de acuerdo con las condiciones del administrador del índice, la firma MSCI.
“Actualmente cuenta con 22 acciones de 18 emisores y no anticipamos cambios en su composición”, reiteró la firma de inversiones y destacó que “los constituyentes actuales seguirían cumpliendo los criterios de permanencia y no identificamos acciones por fuera del índice con condiciones suficientes para ingresar”.
En este sentido, se destacó que, tomando como referencia la composición del ETF Icolcap y los precios de cierre del 30 de octubre, los principales flujos compradores estarían en Ecopetrol ($6.413 millones) y la acción ordinaria de Grupo Cibest ($6.371 millones).
Por otro lado, los mayores flujos vendedores se concentrarían en el título preferencial de Grupo Cibest ($32.764 millones) y la especie de Mineros ($11.272 millones).
“Estos cálculos son indicativos dado que asumen una posición de caja del Icolcap cercana al 0,31 % y precios estables hasta el 18 de noviembre. Así, el principal catalizador de esta revisión estaría en la redistribución de pesos, más que en cambios en la composición del índice”, destacó la firma de inversiones, parte de Grupo Cibest.
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